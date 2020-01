Bradley Cooper gooide levensstijl helemaal om: “Lea is zijn absolute prioriteit” Redactie

01 januari 2020

06u00

Bron: Primo 0 Celebrities Hij heeft een nieuwe liefde en ze is amper twee! Bradley Cooper (44) heeft zijn levensstijl helemaal omgegooid en stelt nu alles in functie van zijn dochtertje Lea. Hij verwent haar niet zozeer met cadeautjes, maar omringt haar wel met alle vaderlijke liefde die hij maar kan opbrengen.

Het had ook anders kunnen lopen. Na de breuk met Lea’s moeder, het Russische model Irina Shayk (33), in het voorjaar, verhuisde Bradley naar New Yorks West Village. Hij moest zijn zoveelste mislukte relatie even uit zijn hoofd zetten, begon ondertussen iets met Lady Gaga (33), maar ook dat liep spaak.

Het was een scenario dat verkeerd had kunnen aflopen, met drankmisbruik en wilde feestjes, maar gelukkig is Bradley met Irina snel tot een overeenkomst gekomen over het gedeelde hoederecht over Lea. Zo moest hij noodgedwongen wel meer tijd vrijmaken voor het kind, tot de niet geringe verrassing van zijn vrienden doet Bradley Cooper het bijzonder goed als single daddy. “Lea is zijn absolute prioriteit”, zegt een van die vrienden. “Hij doet alles voor en met haar. Ze gaan naar de zoo, maken lange wandelingen in het park, hij speelt met haar en leest voor het slapengaan verhaaltjes voor. Lea heeft Bradley fundamenteel veranderd. Met zijn oude fuifvrienden heeft hij nog weinig contact, hij gaat nu om met vrienden die zelf ook kinderen hebben.”

Of dat nieuwe ontmoetingen met vrouwen in de weg zal staan? “Wellicht niet”, zegt de vriend. “Bradley moet zelf ook nog leven. Maar wat de liefde betreft, is Bradley zelf zijn eigen grootste vijand. Hij heeft hechtingsproblemen. Hij kan zich moeilijk - lees: compleet niet - volledig in een relatie smijten. Hij weigert, ook al beseft hij dat wellicht niet eens zelf, om zich in de liefde echt te engageren. En dat wreekt zich. Dat is wat is gebeurd met Irina, die nochtans veel geduld had en zichzelf wél volledig heeft gegeven, en dat is ook wat er aan de hand was met Lady Gaga. Maar vaderliefde is uiteraard wat anders. Daarin kan Bradley zich kennelijk wel volledig geven. Iedereen moet toegeven dat hij een geweldige, zelfs voorbeeldige papa is!”