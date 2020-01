Brad wie? Acteur draagt naamkaartje tijdens jaarlijkse Oscars-lunch BDB

28 januari 2020

16u30

Bron: ANP 0 Celebrities Als je Brad Pitt (56) niet kent, heb je de voorbije decennia ongetwijfeld onder een steen geleefd. Toch droeg de alombekende acteur tijdens de jaarlijkse Oscars-lunch gewoon een naamkaartje. Je weet maar nooit natuurlijk.

Pitt was samen met alle andere Oscar-genomineerden uitgenodigd voor de traditionele lunch in Los Angeles. En in tegenstelling tot zijn beroemde collega’s had de acteur een kaartje opgespeld met daarop ‘Brad Pitt. Actor in a Supporting Role, Once Upon A Time... In Hollywood'.

Brad neemt het volgende maand in de categorie ‘beste mannelijke bijrol’ op tegen Tom Hanks (‘A Beautiful Day In The Neighbourhood’), Anthony Hopkins (‘The Two Popes’) en zowel Al Pacino als Joe Pesci voor ‘The Irishman’. Het zou de eerste keer zijn dat de acteur de prestigieuze filmprijs in ontvangst mag nemen. Eerder werd hij genomineerd voor ‘Twelve Monkeys’, ‘The Curious Case Of Benjamin Button’, ‘Moneyball’ en ‘The Big Short’. Wel kreeg Brad als medeproducent van ‘12 Years A Slave’ in 2013 een van de beeldjes voor beste film.

De 92ste uitreiking van de Oscars vindt plaats op 9 februari.