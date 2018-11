Brad Pitt vraagt rechter zaak over rottende huizen die hij liet bouwen na orkaan Katrina te seponeren LVA

21 november 2018

05u06

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Brad Pitt wil dat een rechtszaak tegen hem over de huizen die hij liet bouwen na orkaan Katrina geseponeerd wordt. De acteur diende dinsdag een verzoek daartoe in bij een rechtbank in Louisiana.

Een aantal bewoners van de huizen in New Orleans klaagt Brad en zijn stichting Make it Right aan voor constructiefouten die zijn gemaakt tijdens de bouw van de huizen. Ze zouden daardoor kampen met lekkage en schimmelproblemen.

Volgens The Blast, dat de rechtbankdocumenten in handen heeft, eist het juridische team van Brad alleen seponering van de zaak die tegen hem persoonlijk is aangespannen. Hij maakt daarin geen bezwaar tegen de aanklacht die is gedaan tegen zijn stichting. "Meneer Pitt kan niet op één hoop gegooid worden met andere gedaagden en verantwoordelijk worden gehouden voor zaken waar hij niet aan heeft deelgenomen. De aanklacht bevat geen beschuldigen van nalatigheid door meneer Pitt, afgezien van die in zijn hoedanigheid van bestuurder."

Make it Right bouwde in 2006, een jaar nadat New Orleans werd getroffen door orkaan Katrina, ruim 100 eco-woningen in de stad. De aanklacht draait om ongeveer vijftien huizen. Volgens New York Post heeft de acteur de afgelopen jaren al miljoenen van zijn eigen geld gestoken in diverse reparaties.