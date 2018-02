Brad Pitt veroorzaakt kettingbotsing IB

08 februari 2018

03u26

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Brad Pitt heeft maandag een botsing in Los Angeles veroorzaakt, waarbij meerdere auto's betrokken waren. De acteur bleef ongedeerd, evenals de inzittenden van andere auto's. Dit meldt Radar Online.

De acteur reed met zijn Tesla in op een kleine zilveren Nissan, die daardoor tegen de voorliggende Kia-truck botste. Nadat iedereen van de eerste schrik bekomen was, vulden de drie chauffeurs gezamenlijk het schadeformulier in en bekeken ze de schade.

Inmiddels stroomden de paparazzi toe om foto's te maken van de acteur en 'het plaats delict'. Brad bleef er kalm onder en handelde de zaak netjes af. Daarna keerde hij huiswaarts richting de wijk Los Feliz, waar hij woont.