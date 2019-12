Brad Pitt reageert op datinggeruchten SDE

11 december 2019

22u15

Bron: People 0 Celebrities Sinds Brad Pitt in 2016 scheidde van Angelina Jolie, werd hij aan een reeks prachtige vrouwen gekoppeld. In The New York Times reageert hij op die datinggeruchten.

Brad Pitt vertelt allereerst dat hij totaal niet op de hoogte is van wat er over hem geschreven wordt. “Ik stopte in 2004 met het lezen van alle pers. En dan bedoel ik niet alleen reviews, maar alle magazines in de wachtkamer van de dokter. Sommige artikels blijven namelijk rond stuiteren in mijn hoofd zoals een rat. Ze bleven daar en beïnvloedden bepaalde beslissingen en keuzes die ik maakte in mijn werk, in mijn leven en dat was niet echt handig.”

“Ik weet niet van hoeveel vrouwen ze gezegd hebben dat ik er de afgelopen twee à drie jaar een relatie mee gehad heb, maar het is allemaal niet waar”, vertelt hij vervolgens. Recent werd Brad nog gekoppeld aan actrice Alia Shawkat, bekend uit onder meer ‘Arrested Development’. Maar ook hier: niets romantisch gaande, klinkt het bij bronnen. De twee gingen onder meer samen naar de opera van Kanye West kijken, maar volgens een bron waren de twee vergezeld van een hele groep vrienden. “Ze zaten samen in een VIP-box. Brad ging erg vriendschappelijk om met Alia, maar het zag er niet romantisch uit.”