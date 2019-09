Exclusief voor abonnees Brad Pitt praat openlijk over zijn carrière en zijn anderhalf jaar bij de Ano­nieme Alcoholisten: “Het was een veilige ruimte vol eerlijke mannen” Redactie

16 september 2019

07u46

Bron: De Morgen 0 Celebrities Met films als ‘Once Upon a Time... in Hollywood’ en ‘Ad Astra’ is Brad Pitt (55) helemaal terug. De acteur praat over zijn carrière en anderhalf jaar bij de Ano­nieme Alcoholisten. “Mannen die zo open en eerlijk zijn, dat was nieuw voor mij”, schrijft De Morgen.

“Sneller alleen, verder samen”, mompelt Brad Pitt. Achter zijn linkerschouder hangt Mars, rood-bruin en hartverscheurend klein, terwijl achter zijn rechterschouder het veel imposantere Jupiter oplicht als een discobal.

We zitten tegenover elkaar op de benedenverdieping van het Griffith Observatory in Los Angeles, in de aparte tentoonstelling ‘Depths of Space’, en mijmeren over stoïcijnse mannen. Pitt heeft zulke personages wel vaker gespeeld in films, zelfs twee keer dit jaar: Cliff Booth, de verdwaasde stuntman die door de zomerhit ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ slenterde, en Roy McBride, een astronaut op weg naar een alsmaar eenzamere en verdere uithoek van het universum in ‘Ad Astra’.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis