Brad Pitt opnieuw te gast op feestje Jennifer Aniston SDE

17 december 2019

13u06

Bron: E! News 3 Celebrities Fans hopen al jaren op een verzoening tussen voormalige geliefden Brad Pitt (55) en Jennifer Aniston (50). Dat Jennifer haar ex uitnodigde op haar kerstfeestje lijkt andermaal olie op het vuur te gooien, maar bronnen ontkennen dat de twee meer zijn dan goede vrienden. Dat schrijft E! News.

Afgelopen zaterdag organiseerde Jennifer Aniston een kerstfeestje voor haar beroemde vrienden. Opvallende aanwezige was haar ex-man Brad Pitt, van wie ze zo’n 15 jaar geleden scheidde. En de acteur was een van de eersten om aan te komen én een van de laatsten om te vertrekken. Dat schrijft E! News. “Brad kwam rond zeven uur ‘s avonds aan, en de meeste gasten volgden kort daarna", klinkt het. “Hij was een van de eersten die aankwam en de voorlaatste die vertrok, rond elf uur ‘s avonds.”

Het was in ieder geval een drukke bedoening, want ook Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson, Kate Hudson en haar partner Danny Fujikawa, Lisa Kudrow, Reese Witherspoon en Gwyneth Paltrow en echtgenoot Brad Falchuk bevonden zich onder de genodigden. “Het leek er allemaal vrij ontspannen aan toe te gaan", zegt de bron. “Een bijeenkomst van naaste vrienden die samen de feesten vieren. De gasten waren allemaal comfortabel en vrij nonchalant gekleed.”

Vriendschap

Het is al de tweede keer in korte tijd dat Brad en Jennifer samen een belangrijke gebeurtenis vieren. Een tijdje geleden was de acteur aanwezig op Jennifers 50ste verjaardag. Maar meer moeten we daar niet achter zoeken, zegt de bron. “Ze voelen zich niet ongemakkelijk bij elkaar en gaan vriendschappelijk met elkaar om. Ze wensen elkaar het beste en komen goed overeen. De laatste jaren hebben ze veel contact en praten ze regelmatig. Als ze elkaar tegenkomen zullen ze elkaar feliciteren en beleefdheden uitwisselen. Ze willen echt het beste voor elkaar.” Maar dat is het dan ook: “Het verleden ligt al een hele tijd in het verleden", klinkt het. “Ze praten niet zo vaak, maar wanneer ze dat wel doen, dan is het warm en positief. En ze maken er zelf niet zo'n gedoe van als de mensen rondom hen. Ze vinden het geen probleem om op hetzelfde moment op dezelfde plaats te zijn.”