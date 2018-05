Brad Pitt maakt comeback als weerman, maar voorspelt niet veel goeds MVO

02 mei 2018

07u16 0 Celebrities Een jaar geleden was Brad Pitt te gast in 'The Jim Jefferies Show' op Comedy Central, waar hij een cameo maakte als weerman. Dat beviel kennelijk zo goed, dat de acteur opnieuw zijn opwachting maakte en het publiek vertelde wat de weersvoorspellingen waren.

Brad las een paar gescripte grappen voor, waarop Jefferies antwoord gaf. Het publiek leek blij te zijn met deze verrassing.

Pitt lijkt na zijn scheiding van Angelina Jolie weer langzaam zichzelf te worden. Behalve dat bekend werd dat hij samen met Leonardo DiCaprio in de nieuwste Tarantino-film gaat spelen, is zijn productiebedrijf ook uitverkoren om een film te maken over de verslaggeving rondom het Harvey Weinstein-schandaal.