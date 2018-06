Brad Pitt loopt blauwtje: "Zijn nieuwe liefje kiest voor miljardair" DBJ

15 juni 2018

12u41 9 Celebrities Hij mag dan misschien wel een van de knapste mannen op aarde zijn, de vrouw waar Brad Pitt (54) een oogje op heeft, lijkt nu toch te kiezen voor een andere man.

Het had er alle schijn van dat Brad Pitt na de vechtscheiding met Angelina Jolie (43) opnieuw het geluk had gevonden in de liefde. Met architecte Neri Oxman (42), maakte Pitt onlangs een liefdevol tripje naar Europa en dat leek de twee goed te bevallen. Toch lijkt hun relatie nu anders uit te draaien.

De Israëlische Oxman is nu namelijk aan het daten met Bill Ackman (52), een Amerikaanse miljardair die zijn fortuin bij elkaar verdiende in de financiële wereld. Oxman moedigde Ackman aan tijdens een tennistoernooi in Parijs. Daar speelde de miljardair tegen andere grote namen uit de financiële wereld.

Insiders laten aan Pagesix weten dat Neri op de tribune haar minnaar toe aan het juichen was en het stel er erg verliefd uit zag. Een bron grapt: "Bill won de wedstrijd én de vrouw, Brad moet zijn tennisspel verbeteren - en zijn opleidingsniveau - als hij zo’n indrukwekkende en intellectuele vrouw wil hebben.”

De Bostonglobe schrijft dat Neri en Bill later die avond in Parijs samen zijn gespot bij een feestje.