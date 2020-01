Brad Pitt is aandacht beu: “Mijn privéleven is een ramp” LV

08 januari 2020

09u01

Bron: ANP 0 Celebrities Het privéleven van Brad Pitt is rampzalig. Dat grapte de acteur maandag in de podcast ‘WTF’, waar hij samen met Leonardo DiCaprio te gast was na de Golden Globes.

Het gesprek ging over de gevolgen die hun beroemdheid heeft voor het persoonlijke leven van de twee acteurs. Pitt zei dat hij soms het gevoel heeft dat hij onder een microscoop leeft, waaraan hij toevoegde: "Maar dat is waarschijnlijk omdat mijn privéleven zo'n ramp is.”

In zijn dankwoord tijdens de Golden Globes zondag, waar hij de award voor beste mannelijke bijrol won voor zijn werk in ‘Once Upon A Time.. In Hollywood’, begon de 56-jarige ook al over de onophoudelijke aandacht voor zijn liefdesleven. Toen liet hij grappend weten dat hij graag zijn moeder had meegenomen naar de ceremonie maar dat dat niet mogelijk was "want als ik naast een vrouw ga staan zeggen ze dat we aan het daten zijn. En dat zou wat ongemakkelijk worden.”

De scheiding met zijn ex Angelina Jolie (44) loopt nog altijd. Het tweetal onderhandelt al drie jaar over het verdelen van de inboedel en de kinderen. Het zou vooral Angelina zijn die het proces laat aanslepen, en komt dan ook regelmatig op de proppen met nieuwe eisen. Eerder gaf een bron dichtbij Brad al toe dat de acteur het beu is. “Brad heeft het punt bereikt waarop hij er genoeg van heeft”, klinkt het. “Hij is het beu dat Angelina de scheiding maand na maand blijft vertragen.” De actrice zou hopen te bereiken dat Brad zijn mening herziet, en dat hij hun huwelijk nog een nieuwe kans geeft. In april 2019 oordeelde de rechter nog dat de twee sterren voortaan als vrijgezel door het leven mogen gaan, ook voordat de scheiding volledig rond is.

Sinds hij zijn scheiding van Angelina Jolie aankondigde in 2016, wordt er volop gespeculeerd over nieuwe liefdes voor Pitt. Hij heeft in die tijd nooit bevestigd met iemand te daten. Ook bij de Golden Globes verscheen hij zonder date op de rode loper. Op het event liep hij overigens wel drie exen tegen het lijf: Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow en Christina Applegate waren ook aanwezig bij de uitreiking van de Hollywoodprijzen.