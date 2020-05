Brad Pitt in tweestrijd? “Reünie met Angelina in de maak, maar kids zien hem liever met Jennifer” MVO

05 mei 2020

20u01

Bron: Us Weekly 0 Celebrities Na een heftige vechtscheiding zijn de gemoederen tussen Brad Pitt (56) en zijn ex-vrouw Angelina Jolie (44) eindelijk bedaard. De twee kozen er zelfs voor om dichter bij elkaar te gaan wonen om het leven van hun kinderen makkelijker te maken. Maar net die kinderen zorgen er nu voor dat Brad tussen twee vuren komt te staan. Een insider beweert namelijk dat Shiloh (13) zo close is met Brads andere ex, Jennifer Aniston (51), dat ze haar graag ‘mama’ zou noemen.

Er is veel onduidelijkheid rond het liefdesleven van de ‘Once Upon A Time... In Hollywood’. “Als ik naast een vrouw ga staan, denken ze dat ik met haar uitga”, grapte hij nog tijdens de Oscars. “Dus ik durf zelfs mijn moeder niet meer meebrengen naar een awardshow.” Een relatie met Angelina leek op dat moment absoluut niet meer mogelijk, gezien zij hem beschuldigde van kindermishandeling en alcoholisme. Bovendien waren ze verwikkeld in een giftige voogdijstrijd.

Wél op de rader: zijn andere ex-vrouw, Jennifer Aniston, die hij destijds verliet om een romance met Angelina te beginnen. Toen de twee elkaar weer terugzagen achter de schermen van de SAG-awards, klampten fans zich meteen vast aan het idee: “Brad en Jennifer zijn weer een koppel!” Je zou het nog geloven ook, gezien de hartelijkheid waarmee ze elkaar begroetten.

Verzoening

Hoewel Brad steeds met klem blijft beweren dat hij single is, steken er nu alweer nieuwe geruchten de kop op: Angelina zou de strijdbijl hebben begraven. Brads hernieuwde relatie met hun kinderen, Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13) en de tweeling Vivienne en Knox (11), deed Jolie ontdooien, waardoor ze nu eventueel weer interesse zou hebben in een relatie. Dat beweren de Amerikaanse media alleszins. “Dat ze nu zo dicht bij elkaar wonen maakt dat ze elkaar weer vaker zien, en dat er oude gevoelens bovenkomen”, meent een insider. “Voor het eerst in lange tijd ziet het ernaar uit dat er een verzoening in de maak is."

Tweestrijd

Er is echter één probleempje: alvast één kind zou Brad veel liever met Jennifer samen zien dan met Angelina. “Ze houdt natuurlijk van allebei haar ouders”, klinkt het bij een vriend van de familie. “Maar ze is heel close geworden met Jennifer. Die komt de laatste tijd weer veel bij hen over de vloer, al proberen ze dat stil te houden. Shiloh is zo gek op haar dat ze aan Brad vroeg of ze Jennifer voortaan niet ‘mammie’ mag noemen, als een soort koosnaampje. Ook de rest van zijn kroost ziet Aniston graag komen.”

Volgens diezelfde bron vindt Angelina het helemaal niet leuk dat haar kinderen zo’n hechte band hebben met Jennifer. “Het is haar ergste nachtmerrie.” Of Brad nu in tweestrijd staat omdat hij worstelt met gevoelens voor beide vrouwen, of dat hij misschien helemaal niet op zoek is naar een relatie, is niet zeker. Pitt zwijgt voorlopig in alle talen over zijn liefdesleven. “Als je ziet hoeveel er de laatste tijd over hem geschreven is, kan je het hem ook niet echt kwalijk nemen”, klinkt het.