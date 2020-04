Brad Pitt imiteert dokter Fauci en verheldert de corona-adviezen van Trump mvdb Bron: ANP

27 april 2020

Brad Pitt heeft de kijkers van het komische tv-programma Saturday Night Live opheldering gegeven over de omstreden adviezen van Donald Trump over de bestrijding van het coronavirus. De acteur kroop daarvoor vanuit huis in de huid van viroloog Anthony Fauci, de directeur van het Amerikaanse nationale instituut voor infectieziekten.



De Amerikaanse president kwam onder vuur te liggen nadat hij vorige week onder meer had geadviseerd desinfectiemiddelen te injecteren en stelde dat er "relatief snel" een vaccin zou zijn tegen het longvirus. "Er is heel veel verkeerde informatie over het virus", aldus Pitt als de viroloog, die eraan toevoegde te willen ophelderen "wat de president probeerde te zeggen".

“Relatief snel is een interessante term”

Volgens 'Fauci' is “relatief snel" een interessante term. "Relatief als je kijkt naar de hele geschiedenis van de aarde? Natuurlijk, komt het vaccin dan heel snel. Maar als je tegen een vriend zegt dat je relatief snel langskomt en dan pas anderhalf jaar later opdaagt dan zou je vriend relatief best heel pissig kunnen zijn." Ook vroeg Pitt als viroloog om niet te luisteren naar vreemde tips om het virus te bestrijden.



De 56-jarige acteur sloot zijn boodschap af als zichzelf door de echte Fauci toe te spreken. "Bedankt voor je kalmte en helderheid in deze vreemde tijd", zei Pitt. De arts wees de acteur eerder al voor de grap aan als degene die hem zou moeten spelen. "En alle zorgmedewerkers, noodhulppersoneel en hun families bedankt voor hun werk aan de frontlinie.”

Ook onder meer acteur Adam Sandler was te zien in de tweede aflevering van de digitale Saturday Night Live. De eerste uitzending trok 6,7 miljoen kijkers, het hoogste aantal sinds december vorig jaar.

