Brad Pitt heet eigenlijk William: deze celebrities veranderden hun naam

06 juli 2020

14u29 3 Celebrities De één is al wat legendarischer dan de ander, maar je moet het toegeven: sommige celebrities lijken wel geboren te zijn voor het sterrendom met hun blitse namen. Toch zijn die vaak niet zo authentiek als we denken, en kiezen sommige sterren ervoor om aan het begin van hun carrière een andere naam aan te nemen. Van acteurs tot zangers: we lijsten enkele van de opvallendste op.

Brad Pitt

De naam Brad Pitt (56) mag dan wel legendarisch zijn, eigenlijk werd de Amerikaanse acteur geboren als William Bradley Pitt. Omdat William Pitt niet zo glamoureus klinkt, koos hij voor een afkorting van zijn middelste naam. Toch gebruikt Brad zijn echte voornaam nog regelmatig, vooral wanneer hij onder de radar wilt blijven. Zo vertelden al heel wat vrouwen waarmee hij flirtte, dat hij zich voorstelt als William.

Gigi Hadid

De Hadids zijn intussen een vast begrip in de entertainmentwereld, maar Gigi Hadid ging eigenlijk door het leven als Jelena Noura Hadid. Het 25-jarige supermodel vertelde al dat het geen logische afkorting is van haar echte naam, maar dat dit eigenlijk afkomstig is van haar moeder Yolanda. “De familie van mijn moeder in Nederland noemden haar in de thuisomgeving Gigi. En zo werd ik thuis ook genoemd toen ik nog heel jong was.” Wanneer ze in het middelbaar een klasgenote had die Helena heette, wat verwarrend werd met haar eigen naam, werd Gigi haar nickname. “De leraar vroeg mijn moeder: ‘Als ik Jelena een bijnaam moest geven, wat zou dat dan zijn?’ En mijn moeder zei: ‘ik noem haar soms Gigi’, en de naam bleef hangen.”

Miley Cyrus

Countrylegende Billy Ray Cyrus doopte zijn dochter niet Miley, maar Destiny Hope Cyrus. Wanneer de carrière van de 27-jarige zangeres ontplofte met onder andere ‘Hannah Montana’, besloot ze haar artiestennaam te veranderen naar Miley Cyrus. Dat was een afgeleide van ‘Smiley’, zoals haar familie haar noemde. In 2008 liet ze haar naam ook echt aanpassen op haar identiteitsdocumenten.



Elton John

Wie de film ‘Rocketman’ zag, weet al dat Elton John (73) eigenlijk een heel andere naam heeft. Toch is het verhaal dat in de bioscoopfilm werd verteld, niet volledig correct. De zanger werd geboren als Reginald Kenneth Dwight. De naam Elton John stelde hij samen uit de voornamen van enkele vrienden uit ‘Bluesology’, een lokale band waar hij in speelde. Zo heette de saxofoonspeler Elton Dean, en de frontman John Baldry, samen: Elton John. Hoewel hij een hechte vriendschap had met John Lennon, was de Beatle niet de inspiratie voor zijn artiestennaam, zoals ‘Rocketman’ liet uitschijnen.

Nicki Minaj

Nicki Minaj werd eigenlijk geboren als Onika Tanya Maraj. In 2012 vroeg The Guardian de 37-jarige rapper naar haar naamswijziging. “Iemand heeft mijn naam veranderd”, zei ze. “Tijdens één van de eerste platencontracten die ik tekende, wou mijn manager dat mijn naam Minaj werd. Ik wou het niet, maar hij overtuigde me. Ik heb er altijd een hekel aan gehad.” Ze geeft toe dat ze rond haar familie en vrienden de voorkeur geeft aan haar echte naam. “Ik ben alleen Nicki Minaj als ik niet bij hen ben.”

Jennifer Aniston

Toen Jennifer (51) werd geboren op 11 februari 1969, kreeg ze de naam Jennifer Joanna Aniston. De intussen beroemde achternaam, had eigenlijk Anastassikis moeten zijn. Haar vader John Aniston, ook een bekende acteur, besloot zijn achternaam aan te passen omdat deze te moeilijk was om uit te spreken voor Amerikanen. Hij is dan eigenlijk ook afkomstig uit Griekenland, maar verhuisde op 2-jarige leeftijd naar de States.