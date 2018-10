Brad Pitt heeft het helemaal gehad met beroemde vrouwen TK

29 oktober 2018

11u14

Bron: ANP 0 Celebrities De mislukte huwelijken met Jennifer Aniston en Angelina Jolie hebben Brad Pitt een afkeer gegeven van beroemde vrouwen. Hij zou in de toekomst zeker nog wel eens willen trouwen, maar dan graag met iemand die buiten de schijnwerpers leeft, melden vrienden van de acteur aan Page Six.

"Ik zie Brad niet nog een keer vallen voor een beroemde vrouw," aldus een insider. "Maar het kan voor iemand buiten het vak wel lastig zijn, omdat je door je relatie dan ineens in de schijnwerpers staat. Hij gaat momenteel het liefst met zijn vrienden om, via wie hij mensen ontmoet. Zo voelt het vertrouwd aan.”

Een eventuele nieuwe dame in het leven van Brad hoeft ook niet te rekenen op een baby. "Nee, dat wil hij niet meer. Hij richt zich op de kinderen die hij deelt met Angelina en hun belang staat voorop. Zij vormen zijn grootste prioriteit.” Naast Aniston en Jolie had de acteur ook relaties met actrices Gwyneth Paltrow en Juliette Lewis, eveneens Hollywoodsterren.

Pitt is momenteel verwikkeld in een vechtscheiding met Angelina Jolie, die allesbehalve soepel verloopt. De twee worden het maar niet eens over de voogdij van hun zes kinderen, waardoor er nu een speciale voogdij-expert aangesteld is.