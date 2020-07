Brad Pitt heeft geen contact meer met zoon Maddox LOV

16 juli 2020

16u24 0 Celebrities Brad Pitt (56) en Angelina Jolie (45) lijken langzaam maar zeker weer vriendschappelijk met elkaar om te gaan na hun split. Toch heeft de scheiding van het koppel diepe sporen nagelaten binnen het gezin, want Brad zou al jaren geen contact meer hebben met hun 18-jarige zoon Maddox.

Positieve berichten in het nieuws, nadat Angelina en Brad weer samen werden gespot. Het koppel, dat in 2016 besloot te scheiden, kon elkaar een tijdje niet meer luchten. Nu er beterschap in zicht is, rijzen er vragen rond de relatie van Brad met zijn kinderen. Zo zou hij nog altijd geen contact hebben met Maddox, zijn oudste zoon.

“Die relatie is onbestaand”, vertelt een bron aan Us Weekly. Vader en zoon kregen in 2016 ruzie met elkaar tijdens een tripje, en zagen elkaar sindsdien niet meer. Ook zijn 16-jarige zoon Pax zou geen contact meer hebben met papa Pitt.

Brad en Angelina hebben zes kinderen samen. Maddox en dochter Zahara adopteerde Angelina al voor haar huwelijk met Brad, maar werden achteraf ook door hem geadopteerd.