Brad Pitt heeft al zes maanden een relatie met deze MIT-professor MVO

10 april 2018

07u31 0 Celebrities Neri Oxman, architecte en professor aan de prestigieuze MIT universiteit, is naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe vriendin van Brad Pitt. Al zes maanden lang zou het koppel met elkaar afspreken, zo zeggen insiders.

Al sinds november vorig jaar wordt Pitt gespot in de buurt van het labo waar Oxman werkt. Zo werd hij gefotografeerd met verraste studenten die zich afvroegen wat de wereldberoemde acteur naar hun campus bracht.

"Brad en Neri kwamen meteen goed met elkaar overweg omdat ze hun liefde voor architectuur, ontwerpen en kunst delen", zegt een bron dicht bij het koppel. "Ze ontmoetten elkaar omdat Brad naar haar werd doorverwezen met een bouwontwerp waarmee hij bezig was."

Oxman is niet van de minste. Zo heeft ze kunstwerken ontworpen die nu te bezichtigen zijn in het MoMA, het Parijse Centre Georges Pompidou en Het Museum voor Fijne Kunsten in Boston.

Het nieuws over hun relatie komt na de scheiding van Pitt en zijn vrouw Angelina Jolie. De scheiding moet nog worden doorgevoerd, maar beide acteurs zouden al verder zijn gegaan met andere partners.

Tot nu toe werden Pitt en Oxman nog niet samen in het openbaar gespot.