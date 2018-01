Brad Pitt had meer dan 100.000 euro over voor een date met Emilia Clarke, maar dat was niet genoeg KDL

Brad Pitt heeft tijdens een veiling iets meer dan 100.000 euro geboden voor een date met Emilia Clarke. Voor dat bod wilde hij een aflevering van 'Game of Thrones' kijken in gezelschap van de hoofdrolspeelster.

Kit Harington, die de rol van John Snow speelt in 'Game of Thrones', dreef tijdens de benefietveiling in Hollywood flink de prijs op. Het bieden begon volgens TMZ met bijna 17.000 euro, maar al snel had Brad 75.000 euro geboden, terwijl Harrington op dat moment even naar het toilet was.

Kit grapte na zijn toiletbezoek nog dat hij Emilia Clarke wel zou vervangen tijdens de GOT-vertoning, waarna Brad Pitt zijn bod nogmaals verhoogde naar een dikke 100.000 euro. Helaas voor Brad werd hij uiteindelijk overboden door iemand die bijna 134.000 euro over heeft voor een tv-avondje met de actrice achter het GOT-personage Daenerys Targaryen.

HBO Kit Harington en Emilie Clarke in 'Game of Thrones'.