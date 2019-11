Brad Pitt haalt (meer dan één) slag thuis in scheidingsoorlog met Angelina Jolie TDS

22 november 2019

18u00

Brad Pitt (55) heeft dit jaar veel reden om dankbaar te zijn. Zijn zes kinderen - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne - zijn collectief op het vliegtuig gestapt om samen met hun vader de feestdagen door te brengen. Een enorme overwinning voor de acteur, die al sinds 2016 in een bittere (v)echtscheiding verwikkeld zit met Angelina Jolie (44). En het is niet de enige slag die Brad Pitt thuis haalt, wel integendeel.

Het was volgens verschillende ooggetuigen op de luchthaven van Fuerteventura op de Canarische Eilanden een bijzonder gebeuren: Brad Pitt stapte er op het vliegtuig met zijn zes kinderen. Hij kwam afgezakt naar het eiland om de bende op te pikken - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne verbleven tijdelijk op het eiland bij Angelina Jolie, die er de momenteel opnames van de nieuwe Marvel-film ‘Eternals’ inblikt. “Ze hadden allemaal tassen vast en werden omringd door hun chauffeurs en lijfwachten”, aldus ooggetuigen aan In Touch. “Ze zagen er erg opgewonden uit om naar huis te gaan met hun vader.”

Volgens de omgeving van het koppel stemde Angelina er mee in om de kinderen tijdens de feestdagen tijd te laten doorbrengen met hun vader, terwijl zij de komende weken de opnamen van de Marvel-prent afwerkt. “Het is een enorme stap in deze smerige scheiding en de strijd over de voogdij”, klinkt het. “Brad is enthousiast en ziet dit als een grote doorbraak voor hem en de kinderen. Brad vreesde dat Angelina de kinderen bij haar zou willen houden, maar ze liet hen gelukkig toch naar huis in Los Angeles gaan. De afgelopen jaren mocht Pitt zijn oogappels tijdens de feestperiode niet zien.” Daarom zou Brad van plan zijn de kinderen goed in de watten te leggen. “Hij regelt een traditioneel diner - met kalkoen, vulling, jus en alles wat daar bij komt kijken. Hij wil een band creëren waardoor hij de kinderen weer in zijn dagelijkse leven kan opnemen. Hij wil gewoon hun vader zijn.”

Frans kasteel

Niet alleen de kinderen waren onderwerp van discussie. Ook hun Frans domein Château Miraval, waar de twee elkaar in 2014 het jawoord gaven, was aan de beurt. Zo eiste Angelina Jolie plots het kasteel op, dat Pitt destijds voor zo’n 55 miljoen euro kocht. De actrice zou tijdens de afwezigheid van Brad - die toen op promotour was voor zijn film ‘Once upon a time in Hollywood’ - een bezoek hebben gebracht aan het kasteel, om de boel er grondig te inspecteren. Vervolgens kwam haar advocaat, Joseph Mannis, met een claim het kasteel op te eisen.

Zo ver is het niet moeten komen. Want ook hier trok Brad Pitt aan het langste eind. Hij en zijn advocaat kwamen met een plan op de proppen dat Angelina volgens haar omgeving onmogelijk kon weigeren. De acteur stelde voor om het kasteel onder te brengen in een fonds voor de kinderen, zodat het landgoed later onder hun hoede kom te vallen. Ze kunnen ook - letterlijk - de vruchten plukken van Château Miraval: het domein zou jaarlijks zo’n 13 miljoen euro aan zelf geteelde wijn opleveren, en ook de ‘Miraval Extra Virgin’-olijfolie van Angelina bleek ondanks de prijs van 85 euro per fles een grote hit.

Nieuwe vriendin?

En dan is er nog de mogelijke nieuwe liefde van Brad. Volgens verschillende media is de acteur inmiddels gevallen voor actrice Alia Shawkat, bekend van onder meer ‘Arrested Development’, ‘Search Party’ en ‘The Final Girls’. De geruchten kwamen op gang nadat de twee samen gefotografeerd werden tijdens een bezoek aan een kunstexpositie. Ze werden ook al samen gezien tijdens een filmpremière, een theaterstuk en een innig etentje op restaurant.

Shawkat is net als Pitt verzot op kunst en schildert ook zelf. Haar werk is te zien in allerlei galerijen, van Los Angeles, over Mexico tot Parijs. Geen onlogische match dus voor Brad, die ook zelf een indrukwekkende kunstcollectie bezit. De komende dagen en weken zullen dus ongetwijfeld uitwijzen of Alia zijn hart weer sneller doet slaan.