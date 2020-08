Brad Pitt gespot met model in Zuid-Frankrijk: “Ze waren aan het zoenen” BDB

26 augustus 2020

21u41

Bron: ANP 2 Celebrities Volgens Amerikaanse media lijkt het erop dat Brad Pitt (56) een relatie heeft met Nicole Poturalski. De acteur en het Duitse model werden woensdag gespot op een luchthaven in Zuid-Frankrijk waar ze met een privévliegtuig arriveerden. Verschillende sites publiceerden foto’s van het vermeende koppel.

Brad en Nicole gedragen zich op de kiekjes niet intiem, maar volgens een ingewijde waren ze dat wel. “Ze waren aan het zoenen en Brad was heel attent tegen haar. Hij was op een openbare plek, maar het leek hem niet uit te maken dat mensen hem zagen. Nicole is een echte schoonheid en overduidelijk veel jonger dan de acteur”, klinkt het in Daily Mail. Dat het model er goed uitziet, is alvast ook te zien op haar populaire Instagrampagina.

(Lees verder onder de foto.)

Pitt werd na zijn breuk met Angelina Jolie in 2016 gelinkt aan verscheidene vrouwen. Zo gingen eerder nog geruchten de ronde dat hij weer een stel zou vormen met zijn ex-vrouw Jennifer Aniston.

De acteur zelf houdt de lippen stijf op elkaar, maar grapte tijdens de Golden Globes in januari wel over de reden dat hij alleen op de rode loper verscheen. “Ik had mijn moeder willen meenemen, maar dat kon niet want over iedereen waar ik naast sta zeggen ze dat ik daarmee aan het daten ben. En dat zou erg ongemakkelijk geweest zijn.”

Lees ook:

Waarom Angelina Jolie weer de oorlog verklaart aan Brad Pitt: “Hier betalen hun kinderen de hoogste prijs voor” (+)

Brad Pitt heet eigenlijk William: deze celebrities veranderden hun naam