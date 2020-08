Brad Pitt en Jennifer Aniston gaan vijftien jaar na scheiding samenwerken SDE

18 augustus 2020

17u29 1 Celebrities Brad Pitt (56) en Jennifer Aniston (51) doen samen mee aan een actie om geld in te zamelen voor coronahulpfondsen. Het is de eerste keer sinds hun scheiding in 2005 dat ze een gezamenlijk project aangaan. De twee sluiten zich aan bij onder meer Julia Roberts (52), Sean Penn (60) en Matthew McConaughey (50).

De actie is een initiatief van Sean Penn, en draait om een van de eerste films van de acteur, ‘Fast Times At Ridgemont High’. De groep acteurs doet op 21 augustus een live 'table read', het moment tijdens filmrepetities waarop de cast samenkomt om hun teksten gezamenlijk door te nemen. Ook Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf en Julia Roberts zijn van de partij.

Brad en Jennifer waren van 2000 tot 2005 getrouwd. Tijdens de SAG Awards afgelopen januari bleek tot vreugde van veel fans dat de acteurs nog altijd een goede band hebben. Zo werd Brad gefotografeerd, toen hij backstage stilstond voor een scherm om te zien hoe zijn ex-vrouw een award in ontvangst nam. Ook de omhelzing van de twee, die allebei in de prijzen vielen tijdens de awardshow, even later werd vastgelegd en massaal gedeeld op social media.

