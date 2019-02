Brad Pitt en Angelina Jolie voor de eerste keer in drie jaar samen gespot SD

01 februari 2019

11u13

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Angelina Jolie (43) en Brad Pitt (55) hebben elkaar woensdag voor de eerste keer sinds hun scheiding in 2016 in levende lijve ontmoet. Bedoeling was om eindelijk de plooien glad te strijken en een voogdijregeling te vinden voor hun vijf jongste kinderen.

In september 2016 vroeg actrice Angelina Jolie de scheiding aan van Brad Pitt, met wie ze twee jaar getrouwd was. In tussentijd wisten ze een tijdelijke regeling uit te brand te slepen voor de gedeelde voogdij van hun kinderen Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) en de tweeling Knox en Vivienne (10). Over oudste zoon Maddox wordt niet gepraat, omdat hij bijna 18 is en dan zelf kan beslissen bij wie hij wil wonen. Omdat er echter nog niets finaal uit de bus is gekomen, kwam het voormalige koppel woensdag voor het eerst in drie jaar opnieuw bij elkaar om te proberen om een oplossing te vinden. Een bron vertelt aan HollywoodLife dat Pitt de ruzie wanhopig wil beëindigen. “De scheiding sleept maar aan, en Brad is het beu om ruzie te maken met Angie door middel van advocaten over de vele details van hun breuk. Het hele proces was lang en vermoeiend, hij is uitgeput en hoopte om de zaken direct met Angelina te bespreken.” Volgens verschillende ooggetuigen ging de meeting echter niet zoals gehoopt. Pitt ijsbeerde heen en weer buiten het kantoor, en Jolie zou zichtbaar overstuur geweest zijn. “De bijeenkomst was moeilijk en vol emoties, en er is weinig vooruitgang geboekt”, vertelde de bron. “Brad is gefrustreerd door Angelina, en wil graag dat deze dure scheiding eindigt, zodat hij, de kinderen en Angelina allemaal verder kunnen gaan met hun leven.”

Lees ook: Brad en Angelina brengen samen nieuwe wijn uit ondanks scheiding