Brad Pitt en Angelina Jolie vechten om de voogdij van hun kinderen KD

17 oktober 2018

10u23

Bron: People Magazine 1 Celebrities Twee jaar na hun breuk lijkt er schot te komen in de echtscheiding van Brad Pitt (54) en Angelina Jolie (43). De twee zijn begonnen aan de evaluaties van hun voogdijschap over hun zes kinderen.

De evaluaties worden bekeken door Dr. Stan Katz. Hij heeft een lijst met kwalificaties opgesteld die te vinden zijn in de juridische documenten die het Amerikaanse blad People Magazine in handen heeft gekregen.

Volgens een onpartijdige familierechtspecialist, die de documenten kon inkijken, is het normaal dat iemand als Dr. Stan Katz bij een voogdijzaak betrokken wordt. “Een rechtbank wil geen partij trekken, daarom halen ze er iemand bij die het kan evalueren. Hij zal een onderzoek doen waarbij de ouders en de kinderen worden geïnterviewd”, klinkt het. Grootouders, leraren en artsen worden volgens de specialist ook ondervraagd.

De evaluatieformulieren werden afgelopen week bij de rechtbank afgeleverd. Het daaropvolgende onderzoek start zo snel mogelijk. “Dat betekent dat er schot zit in de scheidingszaak”, klinkt het. “Er zal een plan op tafel moeten komen aangaande juridische zaken, medische zorg en een dagelijks schema voor hun zes kinderen.”

Tot dusver zou het Angelina zijn geweest die de omgang van de kinderen met Brad tegenhoudt. Ze ontsloeg haar eerdere scheidingsadvocaat Laura Wasser afgelopen maand en heeft een nieuwe advocaat in de hand genomen. Tot er een uitspraak is, moeten Brad en Angelina zich houden aan een interimafspraak over de voogdij, die eerder opgesteld is.

Het ex-koppel is ondertussen al meer dan twee jaar in een echtscheiding verwikkeld. Angelina vroeg op 19 september 2016 de scheiding aan op grond van onverzoenbare meningsverschillen. Sindsdien strijden ze om de voogdij van hun kinderen.