Brad Pitt en Angelina Jolie scheiden nu pas écht: "De voogdij over de kinderen was het probleem" DBJ

03 april 2018

15u22

Bron: The Sun 1 Celebrities Hollywoodsterren Brad Pitt (56) en Angelina Jolie (42) sloten vrede en zullen na procedures van bijna twee jaar nu pas effectief scheiden. De juridische rompslomp zal over enkele weken afgelopen zijn, meldt The Sun.

In 2016 kondigde 'Brangelina' de scheiding aan. Die verliep heel moeizaam, omdat Brad en Angelina ruzie bléven maken over de voogdij van hun kinderen. M aar sinds kort zijn ze terug 'on speaking terms' en zal hun scheiding ook effectief doorgaan. Hun advocaten leggen op dit moment de laatste hand aan de details en een bron dichtbij Angelina zegt dat de voorwaarden van de scheiding nu ook zijn overeengekomen.

Dat de scheiding nu pas in zijn finale fase zit, heeft te maken met de strenge voorwaarden die Angelina aan Brad oplegde in verband met de voogdij over hun kinderen. "Ze beslisten om het één en ander bij te leggen in het belang van de kinderen."

"Er gingen geruchten dat de scheiding werd afgeblazen, maar dat is niet het geval", meldt een bron. Het paar ging in 2016 uit elkaar en Angelina vroeg de voogdij over de kinderen. Er waren beschuldigingen dat Brad 'fysiek in aanraking kwam' met zijn zoon Maddox (16) op een vliegtuig. Een tijdelijke deal vorig jaar gaf de acteur bezoekrecht voor Maddox, Pax (14) Zahara (13), Shiloh(11) en Vivienne en Knox (9).