Brad Pitt boos op ex Angelina Jolie: “Ze manipuleert onze kinderen” MVO

20 november 2018

07u35 0 Celebrities Brad Pitt (54) vindt het niet kunnen dat zijn ex-vrouw Angelina Jolie (43) hun kinderen gebruikt om het publiek aan haar kant te krijgen. “Ze zet hen te veel in de spotlights”, meent hij.

Het voormalige koppel is momenteel verwikkeld in een netelige voogdijstrijd, en daarom vermoedt Brad dat ze paparazzi-foto’s van haar en de kinderen wil gebruiken in haar voordeel. Dat kan echter niet goed zijn voor de kinderen zelf, aldus Pitt. “Hij denkt dat ze de kinderen manipuleert voor haar eigen doeleinden”, zegt een vriend van Brad. “Ze paradeert hen in het rond en hoopt dat ze vaak samen gezien worden. Zo wil ze overkomen als een geweldige moeder die veel tijd met haar kinderen doorbrengt, terwijl ze hen ondertussen alleen maar blootstelt aan de pers en hun privacy links laat liggen.”

“Het is absoluut niet zo dat Brad minder tijd met de kinderen doorbrengt”, klinkt het met klem. “Hij doet dat echter achter gesloten deuren in een familiesetting, zoals het zou moeten. Het maakt hem heel verdrietig dat Angelina hun kroost niet op dezelfde manier beschermt.” Pitt heeft het altijd al moeilijk gehad met de publieke manier waarop Angelina hun leven - en dan vooral hun kinderen - tentoonstelde. Het zou één van de redenen zijn dat het koppel uit elkaar ging.

De voogdijstrijd tussen Brad en Angelina is al 2 jaar aan de gang. Angelina wil het volledige hoederecht over hun 6 kinderen: Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) en tweeling Vivienne en Knox (10). Daardoor zou Pitt zijn kinderen enkel af en toe nog mogen zien, terwijl Brad gedeelde voogdij wil. Er volgt een nieuwe zitting op 4 december.