Brad Pitt beleeft nu al een gouden jaar: Oscar, verzoend met kinderen én met Jennifer MVO

22 januari 2020

16u00 0 Celebrities Het leek steeds verder bergaf te gaan met ‘Once Upon A Time... In Hollywood’-acteur Brad Pitt (56), maar dit jaar staat hij weer on top. Met een Golden Globe op zak een een Oscarnominatie die hij waarschijnlijk ook zal verzilveren, gaat het hem op professioneel vlak alvast voor de wind. En ook zijn privéleven heeft hij eindelijk weer op de rails.

Brad Pitt gaat van 0 naar 100 in 2020. Na jaren vol familiedrama en een wankelende carrière lijkt het hem vandaag weer voor de wind te gaan. Hoewel hij al aan zijn tweede Golden Globe toe is, won hij nog nooit een Oscar voor zijn acteerwerk. Hij vervoegt daarmee het lijstje van Hollywood-royalty die nog nooit een Academy Award mee naar huis kregen, ondanks hun uitstekende prestaties in het vak. Denk maar aan Tom Cruise, Glenn Close, en tot 2016 ook Brads co-ster, Leonardo DiCaprio. Net als Leo zal Brad dit jaar waarschijnlijk losbreken uit dat patroon.

Hij is genomineerd voor ‘Beste Mannelijke Bijrol’. In die categorie mocht hij eerder deze week het Screen Actors Guild Award-beeldje al in ontvangst nemen, en ook zijn BAFTA-nominatie loopt nog. Alles ziet ernaar uit dat het zíjn jaar wordt. En niet alleen op professioneel vlak.

Kinderen weer thuis

Deze kerst kreeg Brad éindelijk zijn kinderen over de vloer, zonder dat er iemand toezicht moest houden. Een mijlpaal voor de acteur, die tot op dat moment aan belachelijk strenge bezoekregels moest voldoen. Dat komt omdat actrice Angelina Jolie, zijn ex-vrouw, voogdij heeft over hun zes kinderen: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne.

“Voor Brad was het een verademing om zijn kroost nog eens te zien in een normale context”, klinkt het bij een insider. “Hij had niets speciaals gepland, gewoon een gezellige kerstavond. Hij genoot ervan om de kinderen dicht bij zich te hebben. Hij had uiteraard wel voor iedereen pakjes voorzien.”

Dat Angelina enkele maanden geleden de nieuwe Marvel-film ‘The Eternals’ moest inblikken op Fuerteventura, maakte het voor Brad nog interessanter. Gezien zij het overdag vaak druk had, mocht hij de kinderen komen ophalen. Het was een nodige eerste stap om de band met hen te herstellen. “Ze zagen er erg opgewonden uit om naar huis te gaan met hun vader”, zegt een getuige. “Ze stonden hem aan de set op te wachten met hun koffers en tassen. En ja, ze waren er allemaal.” Dat is opvallend, gezien het algemeen geweten is dat zijn oudste zoons, Maddox en Pax, hun vader lange tijd niet meer wilden zien.

Verzoening met Jennifer

Sinds hij zijn scheiding van Angelina Jolie aankondigde in 2016, wordt er volop gespeculeerd over nieuwe liefdes voor Pitt. Hij heeft in die tijd nooit bevestigd met iemand te daten. Ook bij de Golden Globes verscheen hij zonder date op de rode loper. Hij durfde naar eigen zeggen zelfs zijn moeder niet meebrengen. “Want van elke vrouw waar ik naast sta, beweren ze dat ze mijn vriendin is”, grapte hij. “En dat zou maar raar zijn geweest.” Op het event liep hij overigens wel drie exen tegen het lijf: Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow en Christina Applegate.

Jennifer kwam hij tijdens de SAG-Awards nogmaals tegen, en dat zal de wereld geweten hebben. Pitt mocht als eerste het podium betreden, om de prijs voor beste mannelijke bijrol op te halen voor zijn werk in film ‘Once Upon A Time... In Hollywood’. Niet lang daarna kwam Aniston als winnaar uit de bus in de categorie beste actrice in een dramaserie, voor ‘The Morning Show’. Pitt was op dat moment nog backstage waar hij de pers te woord had gestaan over zijn award. Op beelden was te zien hoe Pitt stopte voor een videoscherm om te kijken hoe zijn ex-vrouw haar award in ontvangst nam.

#BradPitt says “oh wow” and watches Jennifer Anniston’s #SAGAwards speech backstage pic.twitter.com/Ng8WMnIwuJ Rachel West(@ rachel_is_here) link

Nadien kwamen ze elkaar in de coulissen tegen en vlogen ze elkaar in de armen - tot groot jolijt van al hun fans.

Aniston en Pitt waren van 2000 tot 2005 getrouwd. In de laatste fase van zijn huwelijk met Jennifer Aniston liep Brad Pitt op de filmset van de film ‘Mr. & Mrs. Smith’ zijn toekomstige vrouw Angelina Jolie tegen het lijf. Ze werden smoorverliefd, waarna de relatie van Aniston en Pitt ontplofte. Aniston bleef in ontroostbaar achter. Wél zou ze al zijn liefdesbrieven hebben bewaard.

Beide acteurs hertrouwden: Pitt met Jolie en Aniston met Justin Theroux. Maar ook dat laatste huwelijk liep stuk. De wereld hoopt nu dat Brad en Jennifer zich weer met elkaar zullen verzoenen, en misschien zelfs weer een relatie beginnen. Verschillende Amerikaanse roddelbladen menen dat er effectief iets aan de gang is. De twee zouden zelfs weer overwegen om samen te gaan wonen - maar dat is niet bevestigd.

Hoe het ook uitdraait, alle ogen zijn intussen weer op Brad gericht. De komende paar maanden volgt de internationale pers ongetwijfeld elke beweging.

(Lees verder onder foto’s)

Scheiding

Er zijn natuurlijk ook minpuntjes. De scheiding met zijn ex Angelina Jolie loopt nog altijd. Het tweetal onderhandelt al drie jaar over het verdelen van de inboedel en de kinderen. Het zou vooral Angelina zijn die het proces laat aanslepen, en ze komt dan ook regelmatig op de proppen met nieuwe eisen. Eerder gaf een bron dichtbij Brad al toe dat de acteur het beu is. “Brad heeft het punt bereikt waarop hij er genoeg van heeft”, klinkt het. “Hij is het beu dat Angelina de scheiding maand na maand blijft vertragen.” De actrice zou hopen te bereiken dat Brad zijn mening herziet, en dat hij hun huwelijk nog een nieuwe kans geeft. In april 2019 oordeelde de rechter nog dat de twee sterren voortaan als vrijgezel door het leven mogen gaan, ook voordat de scheiding volledig rond is.

“Maar voor het eerst in lange tijd”, klinkt het bij een vriend van de acteur. “Voelt dat leven niét als een sleur.”