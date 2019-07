Brad Pitt acteert steeds minder: “Het is iets voor jonge mannen” SD

03 juli 2019

18u09

Bron: GQ 0 Celebrities Hij mag dan nog maar 55 jaar oud zijn - ver onder de pensioenleeftijd - maar toch voelt Brad Pitt het einde van zijn acteercarrière naderen. Dat vertelt hij aan het Australische magazine GQ. Hij spreekt zelfs over een “natuurlijke selectie”.

“Ik sta steeds vaker achter de camera, als producent”, vertelt Brad Pitt aan het Australische magazine GQ. “En dat is erg leuk. Maar ik acteer steeds minder vaak. Ik geloof echt dat het iets voor jonge mannen is - ook al zijn er ook belangrijke rollen voor oudere personages. Ik heb gewoon het idee dat het ‘spel’ zelf op een natuurlijke manier verder gaat. Er komt een natuurlijke selectie bij kijken."

Toch schrijft Pitt de filmwereld niet helemaal af. “Ik ben erg benieuwd om te zien wat de toekomst van film is, welke vorm het zal aannemen. Ik waardeer streamingdiensten omdat we steeds meer kwaliteitsvolle projecten gemaakt zien worden. Meer schrijvers, regisseurs en acteurs krijgen een kans. En dat toont aan hoeveel getalenteerde mensen er zijn. Ik denk wel dat er plaats is voor beide", zegt hij, waarmee hij verwijst naar streamingdiensten en het reguliere bioscoopcircuit. “Maar kijk, ik kan een dinosaurus zijn en het niet eens weten. De komeet zou zomaar eens onderweg kunnen zijn naar de aarde.”

Voorlopig geeft Pitt het acteren nog niet helemaal op. Hij is momenteel te zien in de nieuwste Tarantino-film, ‘Once Upon A Time In Hollywood’, en daarna staan er nog twee films op het programma. Ook met zijn productiebedrijf, Plan B, heeft hij het druk. In het verleden maakte hij al ‘12 Years A Slave’, ‘Selma’ en ‘Moonlight’ en in de toekomst staan er maar liefst acht projecten op stapel.