Brad en Angelina brengen samen nieuwe wijn uit ondanks scheiding

01 februari 2019

07u40

Bron: ANP 0 Celebrities Het Franse wijnhuis Miraval, dat nog altijd gezamenlijk eigendom is van Brad Pitt en Angelina Jolie, brengt begin maart een nieuwe rosé uit, genaamd Studio by Miraval. Ook al is het voormalig acteurskoppel sinds 2016 uit elkaar, hun Franse landgoed verkopen lijkt niet aan de orde te zijn.

Brad en Angelina kochten het chateau in 2011, om er in 2014 te trouwen. In 2012 brachten ze hun eerste wijn uit, waarvan de eerste 6000 flessen binnen 5 uur waren uitverkocht. Ook wonnen ze diverse prijzen met hun rosé uit de Provence.

Het nieuws komt twee maanden nadat ‘Brangelina’ tot een overeenkomst is gekomen over de voogdij van hun zes kinderen. Wat er exact is besproken en getekend door beide partijen is in het belang van de kinderen niet naar buiten gebracht.