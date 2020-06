Boze Dwayne ‘The Rock’ Johnson haalt uit naar Trump: “Waar is onze leider?” LOV

05 juni 2020

09u14

Bron: ANP 0 Celebrities In een lange video op social media heeft Dwayne ‘The Rock’ Johnson (48) flink afgegeven op de Amerikaanse president Donald Trump. Hij vraagt in de clip onder meer “Waar ben je? Waar is onze leider?”

“In deze tijden, waarin ons land boos en gefrustreerd is, pijn heeft en smeekt om gehoord te worden. Waarin we hopen en bidden voor verandering. Waar ben je?”, aldus de acteur, die in zijn bijna negen minuten durende video nooit de naam van Trump noemt. “Waar is onze meelevende leider, die zich inzet voor een land dat op z’n kont ligt, die een hand toereikt en ons omhoog helpt. Die zegt: ‘ik hoor jullie, ik luister en beloof dat ik er alles aan zal doen, tot de dag dat ik doodga, om te zorgen voor de verandering die we nodig hebben. Om gelijkheid te normaliseren, want zwarte levens doen ertoe. Waar ben je?”

De ‘Jumanji’-ster zegt dat hij hetzelfde is als de meerderheid van de Amerikanen. “Ik ben geen politicus en nooit verkozen, en ik ben niet de president van de Verenigde Staten. Maar ik ben een man en een vader die zoveel om zijn gezin geeft, om mijn kinderen en de wereld waarin zij moeten leven. Ik geef om mijn land en elke persoon die er woont. Dat ben ik, en man die gefrustreerd is, teleurgesteld en kwaad.”



