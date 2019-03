Boybands, scrunchies en ‘High School Musical’ en 7 andere dingen uit de nillies die vandaag opnieuw hot zijn MVO

17 maart 2019

06u00 0 Celebrities We zijn misschien collectief geobsedeerd door de nineties, maar de jongere Millennial zal ook zijn of haar éigen jeugd terug beginnen herkennen in 2019. Er zijn namelijk enkele opvallende overeenkomsten tussen onze huidige trends en die uit de jaren 2000...

1. The Jonas Brothers

Nu The Jonas Brother zich weer hebben verenigd tot boyband kunnen we er niet meer omheen: de nillies zijn terug van weggeweest. Kevin, Joe en Nick Jonas kennen we van meezingers als ‘S.O.S.’, ‘Hold On’ en hun opgekuiste cover van ‘Year 3000'. Ook hun film ‘Camp Rock’ was een grote hit bij het jonge publiek. Ze waren een begrip sinds 2006, maar zetten in 2013 een punt achter hun gedeelde muziekcarrière omdat er strubbelingen waren ontstaan tussen de broers. Joe scoorde een hit met ‘Cake By The Ocean’, Nick ging acteren en Kevin stortte zich vooral op zijn gezinsleven, maar vandaag zijn de jongens terug van weggeweest.

Na vele geruchten kondigden ze vorige week hun comeback aan met de release van hun nieuwste single ‘Sucker’.

2. Avril Lavigne

Lavigne stak in september 2018 voor het eerst in lange tijd weer de kop op en is ondertussen alweer een vaste waarde binnen de muziekwereld. Met haar single ‘Head Above Water’ breekt ze los van een moeilijke periode waarin ze leed aan de gevolgen van de ziekte van Lyme. “Ik dacht even dat ik zou sterven”, zei ze daarover. “Maar muziek schrijven hielp me erdoor.” In de vroege jaren 2000 was ze niet van de hitlijsten weg te slaan met nummers als ‘Complicated’, ‘Sk8er Boi’ en ‘I’m With You’.

3. Scrunchies

Wat is een scrunchie? Daar weet iedere vrouw die jong was in de nillies ongetwijfeld het antwoord op. De verfrommelde haarelastiekjes, bekleed met een felgekleurde stof, waren de perfecte afwerking voor elk kapsel.

Dat vindt ‘Aquaman’-acteur Jason Momoa blijkbaar nog altijd, wat hij kwam op de rode loper van de Oscars-afterparty opdagen met een pastelroze scrunchie in zijn weelderige haardos. Ideaal in combinatie met zijn roze kostuum. Aan het begin van de avond droeg hij de scrunchie - zoals elk jong meisje in de nillies dat nu eenmaal deed - rond zijn pols. Want ja, de hebbedingen dubbelen ook perfect als armband én zo heb je ze binnen handbereik wanneer je je haar wil samenbinden. De look maakte veel los op sociale media, waar er nog uren - en zelfs dagen - werd nagepraat over dat ene haarrekje. Jason was zelfs enkele uren lang ‘trending' op Twitter.

Jason Momoa woke up one day recently and decided to match a *pink* scrunchie with his TUXEDO and I’m HERE FOR IT. Elizabeth Landers(@ ElizLanders) link

My best dressed at #Oscars19 is this pink velvet scrunchie on Jason Momoa thanks and good night pic.twitter.com/u1xypzP1jE Vanessa Craft(@ vanessacraft) link

4. ‘High School Musical’ 2.0

Dé tienerhype van de vroege jaren 2000? Dat was ongetwijfeld ‘High School Musical’, met Zac Efron in de hoofdrol. Die laatste is dit jaar te zien in een héél andere film, eentje over Ted Bundy getiteld ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile’. Maar ondanks zijn carrièrewending is het concept tienermusical vandaag de dag weer meer dan ooit in leven. Denk maar aan de Ketnet-serie ‘#LikeMe’, die erg doet denken aan de Disneyfilms, en ook wel een beetje aan ‘Glee’, tevens een muscialserie die in de late nillies erg populair was. Bovendien is Disney zelf bezig met het maken van een ‘High School Musical’-reboot, waarin andere acteurs te zien zullen zijn, maar wel hetzelfde soort verhaal zal worden verteld. Schraap die stembanden dus al maar!

5. Dierenprints

Net wanneer je dacht dat je er voorgoed vanaf was zijn ze terug, de opvallende dierenprints. Van zebra tot luipaard, zowel in 2000 als in 2019, bijna twintig jaar later, zijn ze helemaal hip. Dat bewijst onder andere realityster Kim Kardashian, die deze week gespot werd in een wel héél opvallende outfit. Waar het normaal gezien de gewoonte is om zo’n printje te combineren met enkele sobere kledingstukken, ging Kim liever voluit. Ze was van kop tot teen - of van mantel tot schoen - bedekt in luipaardvlekjes.

6. Opvouwbare telefoons

Oh ja, ook een gadget waarvan we zeker waren dat we het nooit meer zouden terugzien, de flipphone, is aan een comeback bezig. Deze keer zonder specifieke ‘flip’-beweging, maar je kan hem wel opvouwen. Waarom - en of - je zo’n hebbedingetje precies nodig zou hebben laten we in het midden, maar technologiebedrijf Samsung is alvast enthousiast over hun nieuwste uitvinding.

7. Jeanslaarzen

Jeans, jeans en nog eens jeans was al wat de klok sloeg in de jaren ‘90, maar in de nillies kwam er nog een opmerkelijk fenomeen bij: de jeanslaarzen. Raar maar waar, die maken vandaag opnieuw een opmars. Onder andere wereldsterren zoals Rihanna en Jennifer Lopez werden al gespot in deze opmerkelijke stappers.

8. Tom Kaulitz

Net als in de nillies krijgt Duitser Tom Kaulitz dit jaar enorm veel aandacht van de media - al gaat het dan om erg verschillende redenen. Waar Kaulitz vandaag vooral bekend is als de nieuwe verloofde van topmodel Heidi Klum, met wie hij zijn thuisland deelt, was hij in 2005 niet weg te denken van de radio. Als bassist van de populaire band Tokio Hotel, waarin hij samen speelde met zijn excentrieke tweelingbroer Bill, tourde hij de wereld rond. De jongens braken in ons land door in 2005, toen ze hun monsterhit ‘Monsoon’ uitbrachten.

9. Fluo

Ze doen dan wel pijn aan de ogen, maar toch wil de modewereld ze maar niet bannen. Fluokleuren waren hot in de vroege nillies, en in 2019 verschijnen ze opnieuw op de catwalk. Pink droeg tijdens de Oscars bijvoorbeeld een felgele jurk die deed denken aan de markeerstiften op ons bureau. Fel, feller, felst: het motto uit 2000 wordt in 2019 van onder het stof gehaald.

10. Zonnebrillen met felgekleurd glas

Zonnebrillen die feller waren dan het zonlicht zelf, in 2000 wist men er alles van. In 2019 duiken ze opnieuw op in het straatbeeld. Een kleurrijke twist voor elke outfit, maar of ze de zon ook tegenhouden, daar zijn we niet zo zeker van...