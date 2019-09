Bouwproject Kanye West alweer tegen de vlakte TDS

10 september 2019

12u24

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West (42) moet op zoek naar een nieuwe plek voor de bouw van zijn sciencefictionkoepels. De prototypes van de door hem ontworpen ‘huizen van de toekomst’ in zijn achtertuin in Calabasas zijn bijna allemaal afgebroken, zo heeft TMZ ontdekt. De entertainmentsite plaatste foto’s van de resten.

Het leek al een kwestie van tijd voordat Kanye de door Star Wars-geïnspireerde huizen om moest laten gooien. Buren hadden geklaagd over geluidsoverlast waarna bleek dat de rapper niet over de juiste vergunningen beschikte. Kanye kreeg 45 dagen de tijd om de papieren op orde te krijgen of de keuze om de koepels te slopen. Het is niet duidelijk of Kanye direct op zoek gaat naar een andere locatie. Recent kocht hij wel een grote ranch in Wyoming.

De echtgenoot van Kim Kardashian bedacht de sciencefictionkoepels speciaal voor minderbedeelden en noemde ze ‘de huizen van de toekomst’. Als het aan de rapper ligt worden dergelijke woongemeenschappen overal in de wereld gebouwd.