Bosbranden houden Lady Gaga voorlopig uit haar huis KDL

19 november 2018

13u35

Bron: ANP 0 Celebrities Het zal nog wel even duren voordat Lady Gaga (32) opnieuw in haar eigen bed kan slapen. De zangeres verliet vorige week haar villa om te vluchten voor de bosbranden in Californië en verwacht niet dat ze de eerstkomende dagen terug naar huis kan keren.

“Er hangt nog steeds veel rook”, vertelt Gaga in Variety. “Ik weet niet wanneer ik terug kan, maar ik ben dankbaar. Ontzettend dankbaar.” Gaga mag zich inderdaad een van de gelukkigen noemen, want hoewel een aantal spullen beschadigd raakten door het vuur, is haar huis gespaard gebleven. Enkele collega’s van de ster hadden minder geluk. De huizen van onder meer Miley Cyrus en Neil Young raakten ernstig beschadigd en de villa’s van Robin Thicke en Gerard Butler zijn volledig afgebrand. De bosbranden, die ‘Camp Fire’ gedoopt werden, worden nu al de dodelijkste en meest verwoestende branden in de geschiedenis van Californië genoemd. Ze hebben al aan 77 mensen het leven gekost en er zijn nog steeds 993 mensen vermist.

Om de brandweermannen van Los Angeles te bedanken, trok Gaga zaterdag naar een kazerne om hen daar te trakteren op gehaktballen en pasta. Eerder deelde ze al pizza en koffie uit in een evacuatiecentrum in de stad.