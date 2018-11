Bosbranden Californië: Metallica doneert 100.000 dollar voor slachtoffers TDS

17 november 2018

09u51

Metalband Metallica doneert 100.000 dollar, omgerekend ruim 87.500 euro, aan de slachtoffers van de bosbranden in Californië. Dat deden ze via hun eigen hulporganisatie. De band roept anderen ook op om hetzelfde te doen. "Steun zij die in nood verkeren", klinkt het.

Metallica zet zich al jaren in voor allerlei goede doelen. Ze hebben een eigen hulporganisatie opgericht, de All Within My Hands Foundation, waarmee ze allerlei projecten steunen.

“Jammer genoeg worden de gemeenschappen in Californië geteisterd door ongezien verwoestende branden. Daarom hebben we 50.000 dollar gedoneerd aan de North Valley Community Foundation en 50.000 dollar aan de brandweer van Los Angeles”, aldus de band. “Ze bieden slachtoffers hulp en zorgen voor steun die zo broodnodige is.”

Metallica wil ook anderen aansporen te doneren. “Kom ons vervoegen, en steun zij die in nood verkeren. Doneer geld, voedsel, kleding, materialen of doneer je tijd met vrijwilligerswerk. Elk beetje helpt!”

De bosbranden hebben al het leven gekost aan 63 mensen en hebben minstens 8.000 woningen en gebouwen vernietigd. Meer dan 600 personen worden nog vermist.