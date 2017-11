Boris Becker slaat terug: "Ik ben niet failliet" TDS

09u27 0 Photo News Celebrities Boris Becker (49) ontkent dat hij geen geld meer heeft. In juni werd de voormalig tenniskampioen nochtans failliet verklaard door een Engelse rechter. "Het is gek om te denken dat ik blut ben", zegt Becker tegen de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung.

De advocaten van Becker hadden in juni uitstel gevraagd voor het betalen van schulden, alles bij elkaar zo'n zes miljoen euro. De schuldeisers gingen echter niet akkoord, omdat de zaak eerder al eens was uitgesteld in een eerdere zitting. En dus werd Boris, die al zes Grand Slams won, bankroet verklaard.

"Niet blut"

Al die tijd repte Becker met geen woord over de situatie. Tot nu. "Het is gek om te denken dat ik blut ben", zei Boris tegen Neue Zürcher Zeitung. "Ik heb genoeg nationale en internationale deals om een inkomen te verdienen waarmee ik mijn personeel op tijd kan betalen en mijn leven normaal kan voortzetten."

"Ik ga vanavond naar Zürich, ik ga inchecken in een hotel en mijn eigen rekening betalen", ging Boris verder. "Als ik insolvent was, kon ik dat niet doen. Als ik een taxi neem, zal ik ervoor betalen. En geloof me, ik heb niets gestolen."

De voormalige tenniskampioen is dezer dagen als commentator aan de slag. In 1985 maakte hij furore door op 17-jarige leeftijd Wimbledon te winnen.