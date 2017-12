Boris Becker in opspraak na veiling verkeerde tennisracket DBJ

13u35

Bron: Bild 0 Getty Images Boris Becker Celebrities Ex-tenniskampioen Boris Becker (50) is in Duitsland in opspraak gekomen. In een veilingsprogramma op televisie verkocht hij het tennisracket waarmee hij zijn laatste Wimbledonwedstrijd speelde voor 10.000 euro, maar nu blijkt het om een replica te gaan. Het goede doel waar de Duitser het bedrag aan zou overmaken, heeft nog geen euro gezien.

Boris Becker staat in het oog van de storm in zijn thuisland Duitsland, want hij verkocht een tennisracket voor 10.000 euro verkocht waarmee hij in 1999 zijn laatste wedstrijd op Wimbleden speelde. Nu blijkt dat het helemaal niet om dat exemplaar ging, maar om een replica.

Het was antiekhandelaar Julian Schmitz die het hoge bedrag voor het racket neerlegde in het televisieprogramma ’Bares für Rares’. Volgens het Duitse blad Bild ontving Schmitz een brief van het productiebedrijf van het programma, waarin te lezen was dat er "helaas niet het racket was verkocht dat in de uitzending besproken is.”

Inmiddels kreeg Schmitz het juiste racket overhandigd, maar daarmee is nog niet alles gezegd. Becker beloofde in de uitzending immers het geld over te maken aan een goed doel. Volgens Bild zou het gaan om de organisatie Ein Herz für Kinder, maar daar is tot nu toe nog geen geld op de rekening bijgeschreven.

Volgens de voormalig tennisser berust het allemaal op een misverstand. Op Twitter laat hij weten:"Mijn Wimbledon-tennisracket uit het jaar 1995 zou geveild worden, maar de koper wilde het racket uit mijn laatste jaar hebben en dat hebben we gedaan.”

Für alles @BILD Leser zur richtigen Info !

Mein Wimbledon Tennisschläger wurde aus dem Jahr 95 versteigert, der Käufer wollte aber aus meinem letzten Jahr ihn haben,dieses haben wir längst gemacht! Frohe Weihnachtszeit ihn allen !!! Boris Becker(@ TheBorisBecker) link