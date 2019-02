Borgsom van 1 miljoen dollar voor zanger R. Kelly TVC

23 februari 2019

21u24

Bron: Belga 0 Celebrities Een rechter in Chicago heeft R. Kelly een borgsom van 1 miljoen dollar opgelegd. De Amerikaanse R&B-zanger, die is aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik, moet een tiende van die som op tafel leggen om vrij te komen in afwachting van zijn proces, zo melden verschillende media.

De 52-jarige Kelly gaf zichzelf gisteren aan bij de politie, nadat hij officieel was aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik tussen 1998 en 2010, met vier vrouwen. Drie van de slachtoffers zouden minderjarig geweest zijn. De aanklagers zeggen over DNA-bewijzen te beschikken.

De rechter verbood R. Kelly vandaag ook om contact te hebben met minderjarigen en met slachtoffers en getuigen in de zaak. Hij moet ook zijn paspoort inleveren.

Als de zanger van "I Believe I Can Fly" schuldig wordt bevonden, riskeert hij tot zeven jaar cel voor elk van de aanklachten. Volgens de Amerikaanse zender CNN moet hij maandag opnieuw voor de rechter verschijnen.

R. Kelly, wiens echte naam Robert Sylvester Kelly is, wordt al decennia van seksuele aanrandingen van jonge vrouwen beticht, maar werd nog nooit veroordeeld. Volgens zijn advocaat is hij onschuldig. "Ik denk dat alle vrouwen liegen", zei Steve Greenberg volgens CNN. "Mijnheer Kelly is sterk. Hij krijgt veel steun en hij zal van alle deze aanklachten vrijgesproken worden, een voor een als het moet.”