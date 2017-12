Bono: "Streamingdiensten veranderen muziek" MVO

Bono ziet de muziekwereld in sneltempo veranderen. Dat zegt de frontman van U2 in een groot interview met het blad Rolling Stone. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de streamingdiensten en waarschuwt platenmaatschappijen dat artiesten wel eens weg kunnen gaan als zij de opbrengsten van muziek niet eerlijker gaan verdelen.

Bono noemt Chance The Rapper een goed voorbeeld van een artiest die zonder platenlabel groot is geworden. Volgens de Ier heeft de rapper een goede band opgebouwd met zijn fans en dat betaalt zich uit. "Als je muziek rechtstreeks op Apple of Spotify zet, kun je rechtstreeks in contact komen met je fans", betoogt Bono. Hij noemt het betalingssysteem van de streamingdiensten niet ideaal, maar dat komt mede door de houding van de platenlabels. "Als die de opbrengst niet eerlijker gaan verdelen, lopen artiesten weg en gaan ze direct in zee met Spotify." Bono erkent dat het verdienmodel nu nog lastig is voor artiesten, zeker als ze geen mainstream muziek maken. Maar dat gaat volgens hem veranderen als streamingdiensten nog groter worden.

De streamingdiensten hebben de vorm van muziek veranderd, betoogt Bono verder. Ook U2 maakt volgens hem nu andere songs dan pakweg tien jaar geleden. "Het is nu streamvriendelijk", zegt hij daarover. "We zijn terug in de jaren vijftig. De focus ligt niet meer bij albums maar bij afzonderlijke liedjes." Dat zorgt er wel voor dat U2 anders met songs omgaat. "We moeten betere songs maken en accepteren dat we het schrijven van liedjes ons opnieuw eigen moeten maken."