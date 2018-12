Bono en The Edge zingen in Dublin op straat voor daklozen Redactie

25 december 2018

02u30

Bron: AD 0 Celebrities U2-zanger Bono en zijn bandmaat The Edge hebben op kerstavond in Dublin samen met een reeks andere Ierse muzikanten een straatoptreden verzorgd voor de daklozen in Ierland.

Voor het Gaiety theater op Grafton Street in de Ierse hoofdstad was een provisorisch podium gebouwd waar de leden van U2 het publiek trakteerden op het nummer ‘Love is bigger than anything in its way’ van hun album ‘Songs of Experience’ maar ook twee kerstklassiekers - ‘O Holy Night’ en ‘O Night Divine’ - ten gehore gaven.

Dat werd later gevolgd door een singalong met Ierse collega-artiesten waarbij het lied ‘Christmas (Baby Please Come Home)’ werd gezonden, een rocknummer dat oorspronkelijk werd vertolkt door Darlene Love in 1963.

Liefdadigheidsinstelling

Het evenement werd georganiseerd ten behoeve van de Simon Community, een liefdadigheidsinstelling die daklozen helpt. Bono trad voor de zevende keer op bij het jaarlijkse straatconcert, maar het was drie jaar geleden dat hij voor het laatst acte de présence gaf.

“Als de pet rondgaat, vul ze dan met zilver, vul ze met hoop, het is het jaargetijde van de hoop”, zo drong Bono aan om toch vooral gul te geven voor het goede doel.

Hoogtepunt

Een ander hoogtepunt van de ‘show’ was het optreden van de dakloze Philip, die door Simon Community wordt geholpen en begeleid door organisator Glen Hansard op gitaar een prachtige versie van George Michaels ‘Faith’ vertolkte.

Definite highlight of the Dublin Charity Busk for homeless services - Philip, currently in a Dublin hostel, sings with Glen Hansard

In Dublin leven ongeveer tienduizend mensen op straat, onder wie bijna vierduizend kinderen.