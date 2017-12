Bono doet schokkende onthulling: "Ik was bijna dood" MVO

07u15 1 Photo News Bono Celebrities In het laatste nummer van Rolling Stone doet U2 zanger Bono een wel erg schokkende onthulling: hij zou bijna gestorven zijn.

Meer details over zijn bijna-dood-ervaring wil hij niet kwijt, maar hij geeft wel mee dat de ervaring veel invloed heeft gehad op zijn laatste album, 'Songs of Experience'. "Het album speelt met het idee van sterfelijkheid," klinkt het.

"Iedereen maakt zoiets mee in het leven. Ofwel fysiek ofwel mentaal. In mijn geval was het fysiek." Volgens de zanger heeft hij echter geen recht tot klagen, omdat hij voldoende gezondheidszorg kon veroorloven. "Iets waar veel andere mensen geen toegang tot hebben," verduidelijkt hij.

Ondertussen in de zanger weer in orde. "Ik heb de shock doorstaan, nu helpt het me om muziek te maken."