Bono biedt zijn excuses aan voor pester in zijn organisatie: "Ik ben geschokt en woedend" MVO

12 maart 2018

Bono is "geschokt en woedend" over de misstanden bij zijn organisatie The One Campaign. Hij bood zondag zijn excuses aan in The Mail on Sunday.

The One Campaign strijdt tegen armoede in Afrika. Dit weekend trad een groep oud-medewerkers naar buiten met hun ervaringen. Ze beweren jarenlang te zijn getreiterd door een leidinggevende. Op klachten daarover bij de organisatie werd niet gereageerd. De voormalige personeelsleden beweren tussen 2011 en 2015 "slechter dan honden" te zijn behandeld.

Eén van de ex-medewerkers heeft verklaard dat ze een lagere functie kreeg nadat ze had geweigerd intiem te worden met een overheidsbeambte, tegen wie de leidinggevende seksistische en suggestieve opmerkingen over haar had gemaakt. Een ander werd gesommeerd in het weekend huishoudelijk werk te doen bij de manager thuis. De leidinggevende stuurde geregeld e-mails rond waarin personeelsleden "waardeloos" of "idioot" werden genoemd.

Bono erkende zondag dat er iets ontzettend mis was gegaan in de organisatie, en gaf aan dat dat hem enorm speet. De U2-voorman heeft verklaard dat hij binnenkort langsgaat bij de oud-medewerkers om hen persoonlijk zijn excuses aan te bieden.