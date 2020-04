Bondgirl Léa Seydoux argwanend tegenover de MeToo-beweging: “Er is zoveel hypocrisie” SDE

Bron: Harper's Bazaar 0 Celebrities Binnenkort is Léa Seydoux (34) al voor de tweede keer te zien als Bondgirl, in ‘No Time To Die’. Haar Madeleine Swann is echter niet de typische leeghoofdige bimbo die we gewoon zijn. Niet verwonderlijk, want de actrice spreekt zich regelmatig uit over vrouwenrechten en MeToo. “Nooit heb ik gedacht dat ik iets niet kon doen omdat ik een vrouw was.”

Wie ‘Bondgirl’ zegt, denkt aan een hoop prachtige vrouwen, die weinig meer te doen hebben dan gewillig met de held, James Bond, het bed in te duiken. Maar volgens actrice Léa Seydoux, die al voor de tweede keer zo'n Bondgirl vertolkt, wordt het tijd dat we dat beeld danig bijstellen: “We zijn hier niet om Bonds’ seksualiteit te bevredigen", zegt ze in Harper’s Bazaar. “Wat we vergeten is dat James Bond ook een seksueel object is. Tuurlijk! Hij is een van de weinige mannelijke personages - misschien wel de enige - die geseksualiseerd worden. Ik denk dat vrouwen graag naar Bond kijken, niet? Zijn lichaam zien. Denk je niet? Ik houd ervan om sexy mannen in zwembroek te zien.”

MeToo

Het is duidelijk: Léa Seydoux zit niet om een mening verlegen. De Franse actrice is dan ook erg uitgesproken, ook als het over minder leuke ervaringen gaat. In 2017 schreef ze een artikel voor The Guardian waarin ze vertelde hoe Harvey Weinstein haar had proberen te kussen. Ze beschreef ook hoe ze verschillende malen zag hoe hij vrouwen probeerde te overtuigen om seks met hem te hebben. Daarnaast lijstte ze ook aanvaringen met andere regisseurs op - al noemde ze hen niet bij naam - en vertelde ze al uitgebreid over haar negatieve ervaring met regisseur Abdellatif Kechiche. Ze werkten samen aan de film ‘Blue is the Warmest Colour’ en Kechiche dwong zijn actrices om een seksscène dag na dag opnieuw te filmen. “Ik voelde me een prostituee”, zei Seydoux daarover.

Ik denk dat mannen bang zijn. Léa Seydoux

Toch staat de actrice argwanend tegenover de huidige MeToo-beweging, waarin er een soort van slachtoffermentaliteit is opgedoken, zegt ze. “Er is zoveel hypocrisie. Want mensen wisten ervan! En nu halen ze er voordeel uit door te zeggen: ‘Ja, ik ben een slachtoffer’, en worden ze plots helden. Komaan! Naar mijn gevoel zou een held vergeven.” Dat dat ook vergiffenis betekent voor mannen die jarenlang misbruik maakten van hun positie en verschillende vrouwen misbruikten, stoort haar niet. “En wat dan nog?”, zegt Seydoux verbaasd. “Is hun leven voorbij omdat ze dat gedaan hebben? Zijn ze dood? We hebben vergiffenis nodig, toch?”

Verandering

Momenteel voelt ze wel al een verandering op de filmset, geeft de actrice toe. “Ik denk dat mannen bang zijn. Mannen hebben zich er nog niet over uitgesproken maar ...” De rest van haar zin slikt ze in. “Ik denk dat het geweldig is dat vrouwen zich uitspreken. Het is waar dat de positie van de vrouw in heel veel landen verschrikkelijk is. En ik begrijp dat het voor vorige generaties echt een worsteling is. Ik heb echter nooit het gevoel gehad dat ik minderwaardig was aan een man. Nooit heb ik gedacht dat ik iets niet kon doen omdat ik een vrouw was. Maar ik besef ook dat ik het geluk heb om in een land te wonen waar je vrij bent. Dat is in andere landen moeilijker. Maar ik zou graag willen dat dit (het hele gesprek over de positie van de vrouw, red.) iets minder openlijk gewelddadig zou zijn. En dat we elkaar konden vergeven.”

De Bondgirl besluit: “Het is goed om feministe te zijn, maar we zouden ook een ‘masculinist’ moeten zijn. En andersom. Mannen zouden feministen moeten zijn. We moeten elkaar steunen.”

