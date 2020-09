Bondgirl en ‘Game Of Thrones’-actrice Diana Rigg op 82-jarige leeftijd overleden BDB

10 september 2020

16u02

Bron: ANP 12 Celebrities Actrice Diana Rigg is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt BBC. Rigg kreeg grote bekendheid door onder andere rollen in de James Bond-film ‘On Her Majesty’s Secret Service’ en de HBO-reeks ‘Game of Thrones’. Haar doodsoorzaak is niet bekend.

“Diana is deze ochtend vredig gestorven”, laat de agent van de actrice weten aan BBC. “Ze was thuis, omringd door familie. Zij vragen om hun privacy te respecteren in deze moeilijke tijd.”

Rigg kende haar wereldwijde doorbraak in 1969 als Bondgirl Tracy di Vicenzo in ‘On Her Majesty's Secret Service’. In die film trouwde zij als enige tegenspeelster ooit met James Bond, die toen eenmalig vertolkt werd door George Lazenby. Eerder maakte ze furore in de Britse tv-serie ‘The Avengers’ waarin ze in de jaren 60 de rol van Mrs. Emma Peel vertolkte, goed voor een Special BAFTA Award. Ook voor haar rol in de serie ‘Mother Love’ viel ze in de prijzen bij de British Academy of Film and Television Arts.

Slechterik

De actrice werd opnieuw razend populair toen ze vanaf 2013 in de populaire serie ‘Game of Thrones’ de rol van Lady Olenna Tyrell vertolkte. Een personage waar ze erg van hield. “Ik vind het heerlijk om een slechterik te spelen”, zei ze vorig jaar in een interview. “Sommige acteurs doen dat niet graag omdat ze zich geliefd willen voelen. Bij mij is dat niet zo.” Daarnaast was de actrice ook nog te zien in onder andere de films ‘The Assassination Bureau’, ‘Theatre of Blood’ en ‘The Hospital’.

Rigg getuigde onlangs ook over een #MeToo-moment in haar carrière waarbij ze op jonge leeftijd seksueel geïntimideerd werd door een belangrijke regisseur. “Ik heb hier nooit over gepraat en ik ga dit verder ook niet doen. Maar ik vind het geweldig dat er een hele beweging op gang is gekomen waarbij duidelijk is dat zo’n handelingen niet langer door de beugel kunnen.”