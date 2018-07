Boete voor schrijver nepnieuws Gerard Joling MVO

18 juli 2018

13u56 0 Celebrities De man die vorig jaar nepnieuws heeft verspreid over Gerard Joling is veroordeeld tot het betalen van een boete van 750 euro, waarvan 500 euro voorwaardelijk. Dat heeft de politierechter in Groningen woensdag bepaald. Het Openbaar Ministerie had om een werkstraf van twintig uur gevraagd.

De 34-jarige man uit Groningen publiceerde in november op zijn site nieuwsbom.nl een nepartikel over Gerard Joling. In het bericht werd gemeld dat de politie in de villa van de zanger in Aalsmeer een wietplantage zou hebben aangetroffen na tips uit de buurt.

Gerard deed daarop aangifte tegen de man. De Topper stelde dat zijn goede naam was besmet en dat het bericht nog jarenlang op internet zou zwerven. De schrijver maakte al wel zijn excuses en verwijderde het artikel, maar Gerard zette de zaak door.

De rechter heeft de man een proeftijd van twee jaar opgelegd.