Boek geïnspireerd op ‘America’s Next Top Model’ zorgt voor ophef: “Tyra Banks is hier niet blij mee” SDE

13 augustus 2020

11u33

Bron: ET/Page Six 0 Celebrities ‘The Wig, the Bitch and the Meltdown’, een nieuw boek geschreven door de Canadese visagist Jay Manuel (47), zet kwaad bloed bij Tyra Banks (46). Het boek mag dan fictie zijn, de inhoud lijkt net iets te hard op een blikje achter de schermen van ‘America’s Next Top Model’, de realityshow waarin ze allebei te zien waren. En daar kan het voormalige topmodel niet mee lachen.

Negen jaar lang fungeerde Jay Manuel als Creative Director voor de show ‘America’s Next Top Model’, waarin Tyra Banks - zelf een voormalig topmodel - en enkele juryleden op zoek gingen naar nieuw talent. Jay was verantwoordelijk voor de fotoshoots en de begeleiding van de meisjes, Tyra was niet alleen het gezicht van de show, maar ook de belangrijkste producer. Na achttien seizoenen besloot de Canadese visagist om te vertrekken.

Treffende gelijkenissen

Nu heeft hij een boek uit: ‘The Wig, the Bitch and the Meltdown’. Dat werk is overduidelijk geïnspireerd op z'n tijd bij ‘America’s Next Top Model', al ontkent Jay dat het om een soort van verhulde biografie zou gaan. “Ik schrijf over wat ik ken en ik wilde het verhaal authentiek houden, maar dit is zeker geen sleutelroman waarin ik gewoon wat namen veranderd heb en vertel wat er is gebeurd", zegt hij. “Zeker niet. Maar ik gebruik wel mensen uit de show als inspiratie om een verhaal te vertellen over identiteit."

Nochtans zijn de gelijkenissen behoorlijk treffend. Hoofdpersonage Pablo Michaels is net als Jay Creative Director bij een modellenwedstrijd en geadopteerd als baby. De jury bestaat uit Mason Hughes - net als de bestaande Nigel Barker een bekende modefotograaf -, Miss Thing - een catwalk-specialist zoals Miss J. Alexander -, en Sasha Berenson - een supermodel dat verslaafd is aan plastische chirurgie, à la Janice Dickinson. En aan het hoofd staat Keisha Kash. Een voormalig topmodel dat zich ooit waagde aan een zangcarrière en een eigen boek, die tijdens de show woede-aanvallen krijgt en die catchy slagzinnen in het rond strooit. Tyra Banks dus. Al ontkent Jay dat in alle talen: “Toen ik het personage Keisha Kash schreef, zag ik de actrice die in de boektrailer zit, Nichole Galicia, voor me. Ik wilde dat Keisha haar eigen persoon was, het gaat niet om iemand anders. Ze is behoorlijk geschift, maar ook kwetsbaar en gekwetst. Dat vond ik interessant."

Humor

Jay is er dan ook van overtuigd dat z’n voormalige collega’s geen graten zullen zien in z'n literaire werkje. “Ik denk dat ze er allemaal - en vooral Miss J. - de humor van zullen inzien", zegt hij. “Ik hoop dat ze zien dat dit niet over hen gaat. Het is door hen geïnspireerd, maar het is fictie. Ik hoop dat ze zien dat ik probeer om mijn ervaring te gebruiken als een platform om menselijke verhalen te vertellen.”

Maar dat heeft hij mogelijk verkeerd ingeschat. Vooral Tyra is niet blij met het boek, vertellen insiders. “Ze heeft een soort van vergadering gehouden en daarna werd een boodschap uitgestuurd over het boek. Een paar maanden geleden heeft ze aan de ‘America’s Next Top Model’-familie gevraagd om geen contact te hebben met Jay en het boek niet te steunen." En daar wordt duidelijk gehoor aan gegeven. Normaal gezien zou Miss J te gast zijn geweest in de Instagram Live show van Jay, ‘Jay’s Chat’, maar hij annuleerde. “Hij trok zich zonder enige verklaring terug en reageert niet op telefoontjes. Ze hebben een nauwe band, maar nu verdwijnt hij plots."

Teleurstelling

Het is niet de eerste keer dat Jay en Tyra overhoop liggen. Toen de visagist en Creative Director na achttien seizoenen aankondigde dat hij er genoeg van had, kon zij daar niet mee om. “Ik zei eerlijk tegen haar: ‘Ik heb het gevoel dat ik al het mogelijke heb gegeven voor de show en ik ga nu aan andere dingen werken’. Tyra is een zakenvrouw, dus ik was er zeker van dat ze dat zou begrijpen. Ik dacht dat ik vriendelijk en respectvol was. Maar ze reageerde met drie woorden: ‘Ik ben teleurgesteld’. En dat was het. Einde discussie." Hoewel ze zich daar later voor verontschuldigde, is hun vriendschap nooit meer de oude geworden. “De afgelopen jaren hebben we af en toe een e-mail gestuurd”, zegt hij. “Maar om eerlijk te zijn is er geen sprake meer van een relatie, en da’s echt droevig.”