Boef niet meer welkom op Nederlands festival én verbannen van jongerenvakanties MVO

08u15 10 ANP Kippa Rapper Boef Celebrities Festival Muze Misse, dat al sinds 2007 jaarlijks plaatsvindt in het Brabantse Oss, zal niet meer samenwerken met rapper Boef. De aanleiding zijn de grove uitspraken die Boef zich eerder deze week liet ontsnappen. Hij noemde drie behulpzame vrouwen namelijk hoeren, en verdedigde later die uitspraak in een video.

"Wij nemen afstand van zijn uitspraken", schrijft de organisatie van het muziekfestival op Facebook. Ze betreurt het de veelal jonge fans van Boef te moeten teleurstellen. Er wordt gezocht naar een passend alternatief.

De reacties op de beslissing zijn uiterst positief. Sommige festivalgangers overwegen het zelfs om sponsor te worden, om hun dank te uiten.

Ook reisbureau Corendon zegt de samenwerking met Boef op. Boef zou komende zomer op diverse vakantiebestemmingen van GOfun (het jongerenmerk van Corendon) optreden, maar die optredens gaan niet door. ,"Na een gesprek met Boef en zijn management hebben we in gezamenlijk overleg besloten om de samenwerking tussen rapper Boef en GOfun te beëindigen", meldt de organisatie van jongerenreizen. "Vanwege de recente uitspraken van Boef lijkt het beide partijen beter om de samenwerking te staken." GOfun organiseert partyvakanties naar bestemmingen als Chersonissos in Griekenland, Sunny Beach in Bulgarije en Lloret de Mar in Spanje.