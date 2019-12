Bodyguards van Justin Timberlake schroeven beveiliging op na flirterig ‘incident’ KDL

10 december 2019

12u22

Bron: ANP 0 Celebrities De foto’s van Justin Timberlake, waarop te zien is hoe hij hand in hand zit met zijn collega Alisha Wainwright, hebben voor zoveel ophef gezorgd dat het beveiligingsteam van de zanger maatregelen neemt. “Dit mag nooit meer gebeuren”, laat een bron weten aan Radar Online.

Even terugblikken naar hoe het allemaal begon: eind vorige maand werd Justin op de gevoelige plaats vastgelegd terwijl hij tijdens een avondje uit in een discotheek hand in hand zat met een andere vrouw én hij zijn trouwring niet droeg. De vrouw in kwestie bleek Alisha Wainwright te zijn, zijn tegenspeelster in de film ‘Palmer’. Meteen vroegen de fans van Justin zich af of er een haar in de boter zat tussen de zanger/acteur en zijn vrouw, actrice Jessica Biel.

Justin reageerde een tiental dagen na de bewuste foto’s op Instagram. Daar excuseerde hij zich openlijk, vooral bij Jessica. “Ik had die avond te veel gedronken en heb spijt van mijn gedrag. Sorry, ik zou beter moeten weten. Dit is niet het voorbeeld dat ik mijn zoon wil geven”, klonk het. Ondertussen schoot de security van Justin volgens ingewijden ook in actie.

“Hoe is het mogelijk dat hij in beschonken toestand ergens op een balkon in New Orleans zat? Waar was zijn beveiliging? Hoe vervelend deze flirterige foto’s, waarop hij haar hand vasthield en haar hand op zijn been lag, ook waren voor hem en zijn familie: had het nog veel erger kunnen aflopen. Maar geloof me dat er koppen zullen rollen als zijn security er vanaf nu niet voor zorgt dat hij onder geen enkel beding meer in een dergelijke situatie terechtkomt. Als er nog een keer iets wordt gedronken met de crew, gebeurt dat in een privégedeelte van een bar en niet op een balkon of voor een raam,” meldt de insider.

