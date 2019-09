Bodyguard van Michael Jackson: “Hij droeg bewust mondmaskers en tape op zijn neus om de voorpagina's te halen” TDS

27 september 2019

14u25

Matt Fiddes (40), de bodyguard van Michael Jackson werpt nieuw licht op hoe de King Of Pop zich achter de schermen gedroeg. Volgens de lijfwacht was Jackson geobsedeerd door de roem, en vreesde hij dat de media hem links zouden laten liggen, indien er geen 'mysterie' hing rond hem. Daarom zou de King Of Pop bewust mondmaskertjes hebben opgezet en tape op zijn neus hebben gedragen om zo de voorpagina's van de kranten te kunnen halen.

Nu Matt Fiddes zijn in 2009 overleden werkgever verdedigt na de ophefmakende documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin de King of Pop wordt beschuldigd van seksueel misbruik, beweert hij dat Michael Jackson achter de schermen een “gewoon een normale man was thuis.” Volgens zijn lijfwacht was Jackson niet geïnteresseerd in jongens, maar was hij wel enorm bezig met zijn beroemdheid.

“Hij wist hoe hij de media moest manipuleren. Hij wist precies hoe hij de voorpagina’s moest halen”, klinkt het. “90% van de tijd werkte het ook, door een mondmasker op zijn gezicht te zetten of plakband op zijn neus te kleven. Dat was zijn favoriet. Hij zei tegen mij dat hij wilde dat zijn leven het grootste mysterie op aarde zou zijn. Nu ontploft het echter allemaal in zijn gezicht, dat is net het trieste.”

Seksuele geaardheid

Matt beweerde dat Michael, die getrouwd was met Lisa Marie Presley van 1994-1996 en later Debbie Rowe van 1996-1999, “niet wilde dat de media wist of hij homo of hetero was, omdat hij dacht dat de fascinatie rond zijn geaardheid dan zou stoppen en hij dus ook niet meer in de pers zou verschijnen.” Hij stelt verder dat Michael, die nog steeds een trouwe aanhang heeft, “geen fans van streek wilde maken door alle illusies om hem heen op te klaren.”