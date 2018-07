Bodyguard Lil' Kleine deelt tik uit aan nieuwe biergooier: "Dit kan niet" Joost Dijkgraaf

31 juli 2018

13u42

Bron: AD.nl 0 Celebrities Rap per Lil 'Kleine heeft een nieuwe tactiek om bierdouches op het podium tegen te gaan. Hij trad zaterdag in het Overijsselse Saasveld tussen twee grote bodyguards op. De beveiligers gingen echter meteen over de schreef en deelden tikken uit aan een jonge bezoeker. " Dit kan niet'', aldus de festivalorganisator.

Maandag verscheen een filmpje op de website Dumpert.nl, waarin te zien is hoe beveiligers van Lil'Kleine een tik uitdelen aan een feestganger in Saasveld. Die zou bier richting het podium hebben gegooid. Kleine legde de show even stil, maar vervolgde uiteindelijk wel z'n optreden.

De rapper was in Saasveld voor de derde editie van het 'Dak d'r Af Festival', een jaarlijks evenement georganiseerd door Dancing Bruins. Vooraf was de vraag hoe het publiek zich zou gaan gedragen tegenover de rapper. Een optreden van Lil'Kleine in Twente eind juni liep slecht af. Tijdens de Zomerfeesten Hengevelde verliet hij na dertig seconden het podium na een bierdouche.

Tik uitdelen

In Saasveld betrad Lil' Kleine, echte naam Jorik Scholten, het podium met twee bodyguards aan zijn zijde. Die zouden potentiële biergooiers moeten afschrikken. Als er toch gesmeten wordt met bier, springen de beveiligers het publiek in en delen een tik uit, zo bleek tijdens het optreden.



Een man van 2 bij 3 meter geeft een jochie van 18 jaar een draai om te oren. Dat kan niet Patrick Bruins

"Je kunt je afvragen of die beveiliger dat moet doen”, reageert Patrick Bruins van het festival. "Het was een man van 2 bij 3 meter die een jochie van 18 jaar oud een draai om de oren geeft. Wij begrijpen dat Lil' Kleine biergooiers wil tegenaan, maar dit gedrag keuren we af. Dit kan niet. Lil'Kleine spoot zelf trouwens op het podium eerst een fles champagne leeg, dan is het ook wel een dun lijntje allemaal vind ik.”

Kleine smet

De vader van een van de jongens die de tikken ontvingen heeft zich gemeld bij het festival, maar onderneemt verder geen actie. Volgens Bruins was het een kleine smet op een verder zeer geslaagd feest. "We zijn nog steeds overdonderd. Zo'n geslaagd festival, met een uitverkocht huis (7.500 bezoekers red.). Het heeft echt onze verwachtingen overtroffen.”