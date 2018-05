Bodyguard Kylie Jenner reageert op geruchten: "Ik ben niét de vader van haar kind" MVO

14 mei 2018

06u45 0 Celebrities Tim Chung, de bodyguard van Kylie Jenner, heeft gereageerd op de geruchten dat hij, en niet Travis Scott, de vader van baby Stormi zou zijn. Afgelopen week verschenen er foto's online, waarbij werd gesuggereerd dat hij veel meer zou zijn dan slechts Kylie's lijfwacht, vanwege de gelijkenissen met de kersverse Jenner baby.

"Ik ben normaal gesproken een teruggetrokken persoon, die niet ingaat op de meest belachelijke roddels. Maar nu voel ik me genoodzaakt het een en ander recht te zetten, uit respect voor Kylie, Travis, hun dochtertje en hun beider families. De relatie die ik met Kylie en haar familie heb, is strikt professioneel en gaat niet verder dan dat. Er is dus geen ander verhaal en ik vraag de media dan ook om mij vanaf nu weg te laten uit de verhalen die ze publiceren over de familie, omdat dat erg respectloos is," aldus Tim.

Afgelopen week verscheen Kylie, samen met Travis, voor het eerst sinds de bevalling bij een rode loper event. De kersverse ouders waren te gast bij het Met Ball, het jaarlijkse modegala in New York, iets wat ze volgens moeder Kris Jenner nog wel wat moeilijk vond: "Ze vroeg zich constant af hoe het met Stormi zou zijn en wilde eigenlijk het liefst zo snel mogelijk terug naar haar baby."