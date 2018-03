Bobby Brown over zijn ex-vrouw: "Whitney Houston is niet gestorven aan drugs" MVO

01 maart 2018

Zanger Bobby Brown heeft een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan tijdens een interview met Rolling Stone, aan de vooravond van zijn 'Celebration Of Serenity' op 4 maart, een evenement dat hij organiseert ter nagedachtenis van zijn overleden dochter Bobbi Kristina, dat huiselijk geweld als thema heeft. Zo beweert de rapper dat zijn ex-vrouw Whitney Houston niet is overleden aan drugs, maar aan een gebroken hart.

"Nee, ik denk niet dat drugs de oorzaak waren, absoluut niet zelfs. Ze was heel goed bezig om sober te worden en daarbij was het gewoon een fantastische vrouw," aldus Brown. Hoewel de autopsie uitwees dat er sporen van cocaine, marijuana en een aantal voorgeschreven medicijnen in haar bloed gevonden werden, verwijst Brown die uitslag naar het rijk der fabelen. Alicia Etheredge-Brown, de huidige vrouw van Bobby en tevens zijn manager, denkt daar heel anders over: "Er zaten drugs in haar lijf." Houston werd in februari 2012 levenloos in bad aangetroffen in het Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, aan de vooravond van de Grammy Awards.

Bobby is drie jaar na de dood van dochter Bobbi Kristina, die in 2015 net als haar moeder levenloos in bad werd aangetroffen, nog altijd woedend op haar ex-vriend Nick Gordon, die hij verantwoordelijk houdt voor haar overlijden. "Hij loopt nog steeds vrij rond. Als hij gevangen zou zitten, dan komt er wel iemand voorbij die hem verkracht. Zo denk ik erover. Ik voel me in elk geval verkracht door hem vanwege mijn dochters dood."