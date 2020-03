Bob Geldof open over dood dochter Peaches: “Het slijt niet” SDE

01 maart 2020

17u48

Bron: Metro UK 0 Celebrities In 2014 verloor Bob Geldof (68) zijn dochter Peaches. De vrouw stierf op 25-jarige leeftijd aan een overdosis en liet een echtgenoot en twee jonge kindjes na. De pijn verdwijnt niet, vertelde Geldof zaterdag aan presentator Tommy Tiernan (50).

Peaches werd in 2014 dood teruggevonden in haar huis in Kent. Ze stierf aan een heroïne-overdosis, net als haar moeder Paula Yates 14 jaar eerder. Vader Bob Geldof heeft het nog steeds moeilijk met het overlijden van zijn dochter, vertelt hij. “Tijd heelt de altijd aanwezige rouw niet", liet hij optekenen.

En het verdriet overvalt hem nog steeds op de meest onverwachte momenten. “Je bent aan het rijden en moet stoppen voor de verkeerslichten. Zonder enige aanleiding neemt de persoon in kwestie bezit van je. Dan moet ik huilen”, vertelt hij. “Ik kijk dan rondom me om ervoor te zorgen dat de mensen naast me, me niet zien of geen foto’s van me nemen om ze online te plaatsen. Maar het gebeurt. En het overkomt iedereen. En dan moet je gewoon zeggen: ‘Oké, het is tijd om te huilen.’ En dan huil je gewoon zo hard je kan, want het heeft geen zin om het tegen te houden.”

“Het verdriet zal er altijd zijn en daar moet je rekening mee houden. Je moet begrijpen dat het verdriet grenzeloos en bodemloos is. De afgrond is oneindig.” Gelukkig kan Geldof in moeilijke periodes op zijn vrienden rekenen. “Ik herinner me dat de kerels langskwamen en dat we gewoon af en toe elkaars blik opvingen. Niemand zei echt iets, maar toen ze weg waren voelde ik me toch wat opgelucht.”